Fazit zur Pause

Das Spiel hätte besser nicht starten können für den FCB. Nach gerade mal 40 Sekunden traf Zan Celar zum 1:0 und nach einer dominanten ersten Viertelstunde erhöhte Otele zum 2:0. Thun war bis dahin mit dem Ball nie im gegnerischen Drittel anzutreffen und auch in der Defensive zeigten sie Probleme.

Wie es im Fussball gehen kann, entscheidet eine einzelne Aktion über das weitere Spielgeschehen. Und diese Aktion leistete sich Jonas Omlin. Im Aufbauspiel will er Dursun umdribbeln, verliert dabei jedoch den Ball und so kann Labeau zum 1:2 verkürzen. In der Folge kippte die Partie komplett, Basel stellte den Spielbetrieb ein und übergab Thun das Zepter.

Die Gastgeber gewannen zweite Bälle, schalten schnell um und kamen zu Chance. In der 39. Minute fällt schliesslich der verdiente Ausgleichstreffer. Und wieder sieht Omlin schlecht aus, wird er doch in seiner kurzen Ecke überrascht.