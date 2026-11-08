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Ticker | Thun - Basel | 13. Spieltag Super League 2026/2027

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FCT – FCB 2:2*

Publiziert 08. November 2026, 17:10

Thun gleicht aus – wieder sieht FCB-Goalie Omlin schlecht aus

LIVE

13. Spieltag

Thun
2 – 2
Basel

Thun

Halbzeit

Basel

01

Ž. Celar

-

1

02

P. Otele

-

12

B. Labeau

-

16

12

N. Reichmuth

-

39

22

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Florian Gnägi
Yannick van Buul
von
Florian Gnägi
Yannick van Buul
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Fazit zur Pause

Das Spiel hätte besser nicht starten können für den FCB. Nach gerade mal 40 Sekunden traf Zan Celar zum 1:0 und nach einer dominanten ersten Viertelstunde erhöhte Otele zum 2:0. Thun war bis dahin mit dem Ball nie im gegnerischen Drittel anzutreffen und auch in der Defensive zeigten sie Probleme.
Wie es im Fussball gehen kann, entscheidet eine einzelne Aktion über das weitere Spielgeschehen. Und diese Aktion leistete sich Jonas Omlin. Im Aufbauspiel will er Dursun umdribbeln, verliert dabei jedoch den Ball und so kann Labeau zum 1:2 verkürzen. In der Folge kippte die Partie komplett, Basel stellte den Spielbetrieb ein und übergab Thun das Zepter.
Die Gastgeber gewannen zweite Bälle, schalten schnell um und kamen zu Chance. In der 39. Minute fällt schliesslich der verdiente Ausgleichstreffer. Und wieder sieht Omlin schlecht aus, wird er doch in seiner kurzen Ecke überrascht.
Die erste Halbzeit ist durch. Mit 2:2 geht es in die Kabinen.
43'
Otele sieht als erster Spieler in dieser Partie die gelbe Karte. Er unterbindet gerade rechtzeitig einen aussichtsreichen Konter der Thuner
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39'

2 : 2

TOOOOOOOR für den FC Thun! Mit einer neuen Eckball-Variante kommt der FC Thun zum Ausgleich. Fabio Fehr spielt den Ball auf Reichmuth, der überraschend, wuchtig und sehr entschlossen abschliesst und Omlin im Nahen Eck erwischt.
Nils Reichmuth jubelt nach seinem Tor zum 2:2 mit Nicolas Bürgy.
Nils Reichmuth jubelt nach seinem Tor zum 2:2 mit Nicolas Bürgy.Zamir Loshi/freshfocus
30'

Etwas Glück für die Basler

In den letzten Minuten bekundete der FCB in einigen Szenen Glück. Zunächst kann Daniliuc eine gefährliche Hereingabe im letzten Moment klären, anschliessend stimmt die Kommunikation zwischen Victory und Omlin nicht, und nur wenig später verpassen einige Thuner nach einer Ecke und nach einem Konter die Chance zum 2:2. Die zweite Viertelstunde der Partie gehört klar den Thunern.
25'

Thun ist wieder im Spiel

Bis zum Anschlusstreffer sah der FC Thun kein Land. Sie hatten keine Aktionen im gegnerischen Drittel und waren nur mit verteidigen beschäftigt. Nach dem 1:2 aus Thuner Sicht ist der Gastgeber aktiver geworden, zeigt sich in der Offensive und bringt Basel gelegentlich vor Schwierigkeiten. Noch wartet man jedoch auf die Chancen zum Ausgleich.
Auf der anderen Seite werden auch die Basler ab und zu gefährlich.
16'

1 : 2

TOOOOOOR für den FC Thun! Jonas Omlin beschenkt den FC Thun. Wie so oft versuchen die Basler, das Spiel von hinten aufzubauen und schön hinten raus zu spielen. Dabei geht FCB-Torwart Jonas Omlin viel Risiko ein, will Dursun umdribbeln, und verliert schliesslich den Ball. Brighton Labeau reagiert am schnellsten und trifft zum 1:2-Anschluss.
Brighton Labeau macht das Speil nach seinem Treffer zum 1:2 schnell.
Brighton Labeau macht das Speil nach seinem Treffer zum 1:2 schnell.Zamir Loshi/freshfocus
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12'

0 : 2

TOOOOOR für den FC Basel! Das ging zu einfach! Auf der linken Seite steht Fabio Fehr viel zu hoch und so kann Otele durch Metinho mit viel Platz in die Tiefe geschickt werden. Otele macht das schliesslich clever und trifft gezielt ins untere Eck zum 2:0.
8'

Celar mit dem Freistossversuch

Aus gut 25 Metern versucht es Zan Celar mit einem direkten Freistoss. Er prüft FCT-Gaolie Steffen, der nach dem Gegentreffer seine erste Parade zeigen kann.
1'

0 : 1

TOOOOOR für den FC Basel! Nach 40 Sekunden gehen die Gäste in Führung. Direkt nach Anpfiff suchen die Basler sogleich den Weg nach vorne. Sow treibt den Ball in den gegnerischen Strafraum und schliesst selber ab. Der Abschluss wird geblockt, der Ball landet aber schliesslich beim freistehenden Celar, der sich nicht zwei Mal bitten lässt und zum 1:0 trifft.
Zan Celar jubelt nach dem Tor zum 0:1 mit Moussa Cisse, Flavius Daniliuc und Philip Otele.
Zan Celar jubelt nach dem Tor zum 0:1 mit Moussa Cisse, Flavius Daniliuc und Philip Otele.Zamir Loshi/freshfocus
Das Spiel geht lost in Thun.

Die Ausgangslage

Sowohl beim amtierenden Meister aus Thun, als auch deren Vorgänger aus Basel läuft in dieser Saison bislang wenig nach Plan. Der FCB wartet mit dem neuen Trainer Jokanović immer noch auf den ersten Liga-Sieg, während Thun insbesondere zu Saisonbeginn grosse Mühe zeigte.
Der FC Thun zeigte in der vergangenen Woche zwei beeindruckende Partien. Zunächst landete man einen Spektakel-Sieg nach einem 1:4-Rückstand gegen Lausanne und unter der Woche konnte man die Hearts aus Edinburgh bezwingen. Basel hingegen wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg in der Liga, lediglich im Cup konnte man vor gut drei Wochen Stade Nyonnais bezwingen.
Eine Favoritenrolle ist, auch mit Blick auf die Tabelle, wo nur ein Punkt die beiden Teams trennt, kaum auszumachen. Das Hinspiel ging mit 4:2 an den FC Basel.

Startelf der Gäste aus Basel

Slaviša Jokanovićs kann in diesem Spiel nicht auf seinen Star-Spieler Xherdan Shaqiri setzten. Dieser fehlt gesperrt.
Entsprechend wechselt der Coach insbesondere auf der rechten Seite ordentlich durch. Für Shaqiri und Thorell kommen vorne Sow und Malachowski ins Spiel, auf der rechten Abwehrseite spielt gegen Thun Rüegg von Beginn weg. Michelin belibt vorerst auf der Bank.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch

Aufstellung des Heimteams

Im Vergleich zum Spektakelsieg in Lausanne in der vergangenen Woche wechselt Gian-Luca Privitelli auf drei Positionen durch. In der Verteidigung kommt Bürgy für Bürki, Roth und Ilic sind neu dabei im Mittelfeld. Vorne sollen wie schon gegen Lausanne Labeau und Dursun für Tore sorgen.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch
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Hallo und herzlich willkommen

Zum Abschluss der 13. Runde gastiert der FC Basel beim amtierenden Meister aus Thun. Die Partie zwischen den beiden kriselnden Mannschaften verfolgt ihr im Ticker ab 16:30.

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