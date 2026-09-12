Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Thun und Grasshopper Club Zürich ist 0:1.
91'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Nassim Zoukit.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Vorbeigeschossen. Mattias Käit (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Olivier Mambwa mit einer Flanke.
88'
Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Justin Roth (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich).
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86'
Niklas Steffen (FC Thun) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Niklas Steffen (FC Thun).
86'
Lee Young-Jun (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Yannick Bettkober.
84'
Olivier Mambwa (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Giotto Morandi (Grasshopper Club Zürich).
83'
Ball abgeblockt. Nico Maier (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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82'
Wechsel FC Thun. Nico Maier kommt für Nils Reichmuth.
82'
Brighton Labeau (FC Thun) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich).
80'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Giotto Morandi.
79'
Olivier Mambwa (FC Thun) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Giotto Morandi (Grasshopper Club Zürich).
78'
Abseits FC Thun. Brighton Labeau spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucien Dähler im Abseits.
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75'
Vorbeigeschossen. Luke Plange (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giotto Morandi mit einer Flanke.
74'
Vorbeigeschossen. Luke Plange (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Samuel Krasniqi nach einem Konter.
73'
Ball abgeblockt. Luke Plange (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke.
73'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Lucien Dähler.
71'
Foul von Nils Reichmuth (FC Thun).
71'
Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel FC Thun. Lucien Dähler kommt für Fabio Fehr.
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71'
Wechsel FC Thun. Mattias Käit kommt für Fabio Saiz.
71'
Vorbeigeschossen. Nils Reichmuth (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
70'
Jan Bamert (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich).
70'
Nassim Zoukit (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Kenzo Goudmijn (Grasshopper Club Zürich).
69'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Giotto Morandi kommt für Óscar Clemente.
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69'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
69'
Yannick Bettkober (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Bujar Pllana.
66'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Simone Stroscio.
66'
Ball abgeblockt. Olivier Mambwa (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Christoffersson.
64'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
64'
Bujar Pllana (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Justin Roth (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich).
62'
Nils Reichmuth (FC Thun).
62'
Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Luke Plange (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte.
60'
Nassim Zoukit (FC Thun) sieht eine Gelbe Karte.
59'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
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59'
Yannick Bettkober (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Kenzo Goudmijn (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte.
58'
Fabio Saiz (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Luke Plange (Grasshopper Club Zürich).
58'
Vorbeigeschossen. Jan Bamert (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
57'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Bujar Pllana.
56'
Olivier Mambwa (FC Thun) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Vorbeigeschossen. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kenzo Goudmijn.
55'
Wechsel FC Thun. Noah Christoffersson kommt für Furkan Dursun.
55'
Wechsel FC Thun. Olivier Mambwa kommt für Tom Strannegård.
54'
Vorbeigeschossen. Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
54'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Luke Plange kommt für Samuele Bengondo.
54'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Lee Young-Jun kommt für Nikolas Muci.
54'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Kenzo Goudmijn kommt für Amir Abrashi.
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53'
Foul von Nils Reichmuth (FC Thun).
53'
Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Jan Bamert (FC Thun).
52'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Fabio Fehr (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tom Strannegård mit einer Flanke.
51'
Nassim Zoukit (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
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50'
Abseits Grasshopper Club Zürich. Óscar Clemente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolas Muci im Abseits.
49'
Ball abgeblockt. Fabio Fehr (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Nico Rissi.
48'
Ball abgeblockt. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ball abgeblockt. Fabio Fehr (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brighton Labeau.
48'
Niklas Steffen (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
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48'
Ball pariert. Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
47'
Abseits FC Thun. Fabio Saiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brighton Labeau im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Thun und Grasshopper Club Zürich ist 0:1.
47'
Ball abgeblockt. Furkan Dursun (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brighton Labeau mit dem Kopf.
47'
Fabio Saiz (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Vorbeigeschossen. Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nikolas Muci nach einem Konter.
43'
Ball abgeblockt. Bujar Pllana (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Vorbeigeschossen. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
41'
Ball abgeblockt. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Óscar Clemente.
40'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Steffen.
40'
Ball pariert. Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Simone Stroscio mit einem langen Ball.
38'
Marco Bürki (FC Thun) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
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37'
Foul von Marco Bürki (FC Thun).
37'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Fabio Saiz (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
35'
Foul von Nils Reichmuth (FC Thun).
35'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Nassim Zoukit (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
33'
Das Spiel läuft wieder.
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32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich).
32'
Marco Bürki (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
31'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
31'
Yannick Bettkober (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Fabio Saiz (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nils Reichmuth.
30'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Yannick Bettkober.
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30'
Ball abgeblockt. Nils Reichmuth (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabio Saiz.
28'
Vorbeigeschossen. Óscar Clemente (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuele Bengondo nach einem Konter.
28'
Ball abgeblockt. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nils Reichmuth.
27'
Furkan Dursun (FC Thun) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Bujar Pllana (Grasshopper Club Zürich).
26'
Fabio Fehr (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich).
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23'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Thun und Grasshopper Club Zürich ist 0:1. Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
23'
Ball pariert. Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
22'
Foul von Fabio Saiz (FC Thun).
22'
Simone Stroscio (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nils Reichmuth mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Yannick Bettkober.
19'
Vorbeigeschossen. Fabio Saiz (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei.
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18'
Gefährliches Spiel von Nassim Zoukit (FC Thun).
18'
Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Yannick Bettkober (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
14'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Nassim Zoukit.
14'
Ball abgeblockt. Simone Stroscio (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Krasniqi.
13'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bamert.
13'
Ball abgeblockt. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manex Guibelalde mit einer Flanke.
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12'
Foul von Fabio Saiz (FC Thun).
12'
Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
10'
Óscar Clemente (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Furkan Dursun.
9'
Furkan Dursun (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Bujar Pllana (Grasshopper Club Zürich).
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7'
Abseits FC Thun. Nassim Zoukit spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brighton Labeau im Abseits.
5'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Hübel.
5'
Justin Roth (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich).
4'
Vorbeigeschossen. Fabio Saiz (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
4'
Vorbeigeschossen. Marco Bürki (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Fabio Fehr mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Furkan Dursun (FC Thun) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Bujar Pllana (Grasshopper Club Zürich).
3'
Abseits Grasshopper Club Zürich. Nikolas Muci spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Óscar Clemente im Abseits.
2'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Yannick Bettkober.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Thun und Grasshopper Club Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.