Super League: Thuner Torparty im Schneegestöber – Meistertitel rückt näher

Die Szenen des Spiels

Mit einem Doppelschlag innert vier Minuten reagiert der FC Thun auf den Startschock und Rückstand nach 17 Minuten. In der 33. und der 37. Minute drehen Mattias Käit mit einem Traumtor und Genis Montolio die Partie für den Leader. Danach kommts zum Thuner Schaulaufen im Schneegestöber.

Die Schlüsselfigur

Brighton Labeau ist der Mann für die wunderbaren Tore. Mit seinem herrlichen Lupfer über GC-Goalie Justin Hammel entscheidet er in der zweiten Halbzeit die Partie. Dazu gibt er noch den Assist zum 4:1.

Ein Herz für das Berner Oberland: Brighton Labeau nach seinem Traumtor zum 3:1. Zamir Loshi/freshfocus

Das bessere Team

Der Leader spielt die Grasshoppers an die Wand. Mit mehreren Traumtoren und herrlichen Kombinationen kommen die Zuschauer in der ausverkauften Stockhorn Arena voll auf ihre Kosten. Nun fehlen den Berner Oberländern nur noch drei Siege – dann sind sie vorzeitig Schweizer Meister.

Das Tribünengezwitscher

Trotz Meisterkurs und Traumsaison ist die Stockhorn Arena in dieser Saison «erst» zum vierten Mal ausverkauft. Die Stimmung ist nach dem 0:1 von GC zunächst gedämpft, dann gibts die grosse Party. Zehn Minuten vor Schluss gibts gar eine Standing Ovation.

Lockere Sache: Rastoder schiesst in der zweiten Halbzeit zum 4:1 ein. Zamir Loshi/freshfocus

Die Tore

17’ | 0:1 | Young-Jun Lee entwischt im Rücken von Thun-Verteidiger Montolio und schliesst die Hereingabe von der rechten Seite von Luke Plange gekonnt ab.

33’ I 1:1 I Mattias Käit gleicht für Thun traumhaft per Hacke aus.

37’ I 2:1 I Genis Montolio ist im Strafraum zur Stelle und schiesst ein.

50’ I 3:1 I Was für ein traumhafter Lupfer – per Innenpfosten trifft der Thun-Stürmer über Justin Hammel hinweg ins Tor.

61’ I 4:1 I Steilpass auf Rastoder von Labeau, der umläuft Goalie Hammel und schiebt ein.

80’ I 5:1 I Furkan Dursun trifft mit dem Kopf nach einer Flanke von der rechten Seite.

So gehts weiter

Bereits am kommenden Samstag spielt der FC Thun wieder gegen einen Zürcher Club – auswärts gehts gegen den FCZ. GC spielt am selben Tag gegen Servette.