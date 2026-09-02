Vorbeigeschossen. Nassim Zoukit (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, nach einer Ecke.
54'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Morgan Poaty.
53'
Vorbeigeschossen. Nils Reichmuth (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nico Maier.
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50'
Abseits FC Thun. Nils Reichmuth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Simon Lengen im Abseits.
49'
Ball pariert. Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sekou Koné.
48'
Abseits FC Thun. Jan Bamert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Simon Lengen im Abseits.
47'
Ball pariert. Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Thun und FC Lausanne-Sport ist 0:0.
48'
Ball pariert. Nils Reichmuth (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Brighton Labeau.
47'
Vorbeigeschossen. Nico Maier (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lucien Dähler.
46'
Vorbeigeschossen. Florent Mollet (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Enzo Molebe.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Simon Lengen (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Brighton Labeau mit dem Kopf.
43'
Foul von Tom Strannegård (FC Thun).
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43'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Lucien Dähler (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tom Strannegård mit einer Flanke.
39'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
39'
Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nassim Zoukit (FC Thun).
39'
Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Soppy.
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37'
Ball pariert. Nassim Zoukit (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
36'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Nils Reichmuth (FC Thun).
35'
Ball abgeblockt. Jan Bamert (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nils Reichmuth mit einer Flanke.
35'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Soppy.
33'
Vorbeigeschossen. Justin Roth (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nico Maier.
31'
Florent Mollet (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Simon Lengen (FC Thun).
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
28'
Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
26'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
26'
Brighton Labeau (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Vorbeigeschossen. Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei.
24'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
24'
Brighton Labeau (FC Thun) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Justin Roth (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nassim Zoukit.
22'
Ball pariert. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucien Dähler mit einer Flanke.
18'
Abseits FC Thun. Tom Strannegård spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Simon Lengen im Abseits.
16'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Nassim Zoukit (FC Thun).
14'
Foul von Sekou Koné (FC Lausanne-Sport).
14'
Jan Bamert (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Brandon Soppy mit einer Flanke nach einem Konter.
12'
Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lucien Dähler (FC Thun).
11'
Ball abgeblockt. Simon Lengen (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucien Dähler mit einem langen Ball.
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10'
Ball pariert. Simon Lengen (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Maier mit einer Flanke.
10'
Abseits FC Lausanne-Sport. Florent Mollet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enzo Molebe im Abseits.
7'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport.
6'
Pech für FC Thun - Eigentor von Simon Lengen! Der Spielstand zwischen FC Thun und FC Lausanne-Sport ist 0:0. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor flach ins Netz.
6'
Foul von Omar Janneh (FC Lausanne-Sport).
6'
Nicolas Bürgy (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bamert.
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5'
Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Nicolas Bürgy (FC Thun).
5'
Vorbeigeschossen. Nils Reichmuth (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lucien Dähler.
4'
Abseits FC Lausanne-Sport. Omar Janneh spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nathan Butler-Oyedeji im Abseits.
3'
Vorbeigeschossen. Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Thun und FC Lausanne-Sport.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.