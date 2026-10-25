Der FC Lugano siegt gegen Thun. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

Beim 0:1 war Niklas Steffen im Tor des FC Thun noch ohne Chance, beim 1:2 sah der Meisterkeeper allerdings sehr alt aus. Einen Distanzkracher von Bislimi lenkte er in den eigenen Kasten. Es war der Grundstein zum nächsten Sieg des FC Lugano. Das 1:3 war jedoch ein weiterer grosser Fehler der Thuner, ein nächstes Geschenk.

Die Schlüsselfigur

In der letzten Saison war die Thuner Innenverteidigung der Fels in der Brandung. Diese Saison sieht es anders aus. Marco Bürki stand nicht im Aufgebot, Jan Bamert war gesperrt. Nicolas Bürgy erwischte einen rabenschwarzen Nachmittag. Beim 0:1 stand er schlecht, beim 1:3 schlug er ein Luftloch, traf den Ball einfach nicht.

Die bessere Mannschaft

Es war eine extrem ausgeglichene Partie zwischen dem Meister aus Thun und dem Meisteraspiranten aus Lugano. Beide Teams hatten gute Ansätze, doch waren auch besonders im Spiel nach vorne immer wieder ungenau. Thun schenkte Lugano am Ende den Dreier

Das Tribünengezwitscher

Es ist die Woche der Unparteiischen, doch der Tag der Schiris auf dem Platz in Thun war nicht ganz so erfolgreich. Erst gab es keinen Penalty für Lugano nach einem klaren Zupfer gegen Behrens. Dann wurde das 0:1 von Moncada aufgrund einer mutmasslichen Abseitssituation erst annulliert und nach VAR-Intervention den Luganesi zugesprochen. Und kurz vor Schluss gab es einen Handspenalty für Thun, obschon Zanotti seine Arme bei einem Schuss hinter dem Körper hielt.

Schiedsrichter Mirel Turkes fällte umstrittene Entscheidungen. Martin Meienberger/freshfocus

Die Tore

34’ | 0:1 | Moncada entwischt Bürgy nach einem langen Pass und trifft eiskalt.

37’ | 1:1 | Nach einer Parade von von Ballmoos kommt Zoukit angerauscht und verwertet eiskalt.

49’ | 1:2 | Bislimi trifft aus der Distanz.

76’ | 1:3 | Ajeti profitiert von einem Schnitzer von Bürgy und bleibt eiskalt.

88’ | 2:3 | Braschi trifft vom Penaltypunkt für Thun

So geht’s weiter

Für Thun steht in einer Woche ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Lugano empfängt den FC Basel in der heimischen Arena zur selben Zeit.