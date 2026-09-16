Thun unterliegt im heimischen Stadion Servette. Zamir Loshi/freshfocus

Der Auftakt in die Partie ging für Bürki-Ersatz Bürgy in die Hose. Ein schlechtes Stellungsspiel nutzte Mutandwa und brachte seine Grenats beim Auswärtsspiel schon in der vierten Minute in Führung. Ein eiskalter Konter besorgte dann in der 29. Minute bereits das 2:0. Thun kämpfte sich jedoch zurück. Saiz erzielte in der 37. Minute nach einer schönen Hereingabe von Reichmuth den Anschluss. Saiz war dann auch in der 54. Minute für den Ausgleich verantwortlich. Dabei profitierte er aber auch von einem Durcheinander im Strafraum von Servette. Sein Versuch wurde nämlich noch unhaltbar abgefälscht.

Dann hätte Bürgy zum grossen Helden werden können, doch sein erfolgreicher Abschluss zum angeblichen 3:2 wurde aufgrund eines Fouls von Innenverteidigerkollege Bamert vom VAR einkassiert, und nur drei Minuten später jubelten dann wieder die Gäste. Allix zimmerte aus der Distanz drauf und war erfolgreich – Goalie Steffen sah unglücklich aus. Thun konnte nicht mehr reagieren und musste sogar noch durch Fofana das 2:4 hinnehmen. So gewinnt Servette die Partie im Berner Oberland.