Thun jubelt, St. Gallen schaut zu: Während Maier den Führungstreffer feiert, wendet sich ein Gegenspieler enttäuscht ab. Das 1:0 fiel erst kurz vor Schluss. Zamir Loshi/freshfocus

Der FC Thun hat den FC St. Gallen mit 2:0 geschlagen. In einer lange zerfahrenen Partie waren die Berner Oberländer über weite Strecken aktiver, doch klare Chancen blieben zunächst Mangelware.

Nino Maier traf in der 86. Minute nach einem Freistoss zur Führung. St. Gallen erhielt in der Nachspielzeit noch die Chance zum Ausgleich, doch Bejto Fazliji setzte den Penalty an die Latte.

Weil Goalie Lawrence Ati Zigi beim letzten Angriff mit nach vorne geeilt war, nutzte Thun den Gegenstoss: Rayan Braschi traf ins leere Tor zum 2:0-Endstand.