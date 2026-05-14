YB jubelt und gewinnt bei Meister Thun mit 8:3. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene(n) des Spiels

Was für eine Partie in Thun. In einem spektakulären Spiel sehen die Fans in den ersten 45 Minuten bereits fünf, teils herrlich herausgespielte, Tore. Den Aufreger des Tages gab es aber direkt vor dem Pausenpfiff. Thun-Captain Bürki trifft YB-Offensivstar Sanches im Zweikampf mit dem Ellenbogen mit voller Wucht am Kopf und sieht völlig korrekt die gelbe Karte. Dann meldet sich der VAR und schickt Schiedsrichter Kanagasingam vor den Bildschirm. Nach kurzer Ansicht der Bilder korrigiert er seinen Entscheid und schickt Duschi mit Rot vom Platz.

Captain Bürki flog vor der Pause mit Rot vom Platz Claudio De Capitani/freshfocus

Laut blue-Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen ein korrekter Entscheid: «Er geht da sehr aggressiv rein, trifft ihn mit dem Ellenbogen am Kopf und steht ihm mit den Stollen auch noch voll auf den Oberschenkel.»

Mit einem Mann weniger hat der Meister nach der Pause dann rein gar nichts mehr zu melden und fällt völlig auseinander. Eine Viertelstunde vor Schluss flog mit Bamert auch der zweite Innenverteidiger mit direkt Rot vom Platz.

Die Schlüsselfigur

Bei einigen YB-Fans galt Stürmer Essende bereits als Fehltransfer, traf der teure Winterzugang aus der Bundesliga bislang doch noch nie. Einmal mehr bekam er in der Partie in Thun den Vorzug gegenüber Topscorer Chris Bedia und zahlte dies erstmals zurück. Bereits nach 55 Sekunden traf Essende und liess die YB-Fans jubeln. In der Folge traf er noch drei weitere Male. Während das 2:2 vom Penaltypunkt aus zählte, wurde ein dritter Treffer in der ersten Halbzeit aufgrund eines Foulspiels nachträglich aberkannt. Direkt nach der Pause folgte dann der dritte Treffer doch noch. Wieder traf Essende vom Punkt aus.

Samuel Essende traf gleich dreimal. Zamir Loshi/freshfocus

Das bessere Team

Der Sieg der Gäste geht völlig in Ordnung. Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand fingen sich die Stadtberner wieder und wendeten das Blatt noch in der ersten Halbzeit dank einer spielerisch wie kämpferisch starken Leistung. Nach der Pause folgte in Überzahl dann die Gala.

Das Tribünengezwitscher

Das Auffahrtswochenende sollte beim Meister im Zeichen des Feierns sein. Nachdem heute der Pokal überreicht wurde, folgt am Freitag die grosse Meisterparty in der Stadt. Doch zumindest bei den Fans gab es nicht nur Grund zur Freude. Der Grund: Das Stadion des neuen Meisters heisst ab sofort nicht mehr Stockhorn Arena, sondern Visana Stadion.

Die Tore

1’ | 0:1 | Verteidiger Bürki und Torhüter Steffen sind sich nicht einig. Essende sagt danke und trifft aus kurzer Distanz.

12’ | 1:1 | Ähnlich wie beim YB-Tor sind sich Verteidiger Lauper und Torhüter Keller nicht einig. Rastoder wird in die Tiefe geschickt und hat dann alle Zeit, um sich die Ecke auszusuchen.

14’ | 2:1 | Rastoder trifft gleich wieder. Nach einer Flanke von rechts steigt er höher als alle anderen und bringt Thun mit dem Kopf in Führung.

26’ | 2:2 | Imeri bringt Males im Strafraum zu Fall. Essende übernimmt die Verantwortung und gleicht aus.

43’ | 2:3 | Fernandes lanciert Sanches herrlich aus dem Halbfeld. Dieser trifft in der Folge frei vor Steffen zum 3:2.

54’ | 2:4 | Essende wird im Strafraum gefoult und kriegt den Penalty. Erneut übernimmt er die Verantwortung und trifft zum zweiten Mal vom Punkt.

64’ | 2:5 | Der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Virginius trifft mit einem herrlichen Schlenzer.

68’ | 2:6 | Der nächste Joker sticht. Fasnacht erzielt den sechsten YB-Treffer und übernimmt damit temporär die Führung in der Torschützenliste.

Fassnacht trifft doppelt und führt in der Torschützenliste der Super League. Zamir Loshi/freshfocus

77’ | 2:7 | Dritter Penalty des Tages. Dieses Mal übernimmt nicht Essende, sondern der ebenfalls eingewechselte Bedia. Dieser trifft und schliesst so wieder zu Fassnacht auf.

79’ | 3:7 | Bertone trifft mittels herrlichem Freistoss.

80’ | 3:8 | Fassnacht trifft und überholt Bedia damit wieder in der Torschützenliste.

So geht’s weiter

Für den Meister steht am Freitag die grosse Meisterparty mit Umzug in der Stadt an. Am Sonntag folgt dann die letzte Partie der Saison auswärts in St. Gallen. Die Stadtberner spielten zeitgleich zuhause gegen den FC Sion.