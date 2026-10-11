Augen zu und durch: Lutfi Dalipi schiesst den FC Basel ab. Michael Zanghellini/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 68. Minute leitet Lutfi Dalipi (20) einen Vaduzer Angriff ein und läuft im Rückraum geschickt in den Basler Strafraum. Dort erhält er den Ball wieder und versenkt ihn mit etwas Glück in den Maschen. Es ist eine sinnbildlich Szene: Alles im Spiel des Aufsteigers läuft über Lutfi Dalipi.

Die Schlüsselfigur

Selbst wenn Marcel Monsberger zwei Tore erzielt, ist Lutfi Dalipi der Mann des Spiels. Nichts führt am U21-Natispieler vorbei. Die YB-Leihgabe ist für den FC Vaduz in kürzester Zeit unverzichtbar geworden. Mit seinem Spiel- und Raumverständnis verbindet Dalipi das Mittelfeld perfekt mit dem Sturm. Der Zehner lässt sich mal tief auf die Sechserposition fallen, um sich die Bälle zu holen, taucht auf dem Flügel im Eins gegen Eins auf oder geht selbst in den Abschluss. Schliesslich erzielt er gar noch ein Tor zum 3:0 und krönt damit seine Leistung als dominierende Figur auf dem Rasen.

Das bessere Team

Spielfreude ist im Ländle nur bei einem Team zu sehen. Der FC Vaduz hat bei kalten Temperaturen richtig Lust auf heissen Fussball. Der Aufsteiger kombiniert sich mehrfach durch die FCB-Reihen. Die Basler enttäuschen beim Debüt von Trainer Slavisa Jokanovic auf ganzer Linie.

Das Tribünengezwitscher

Das Debüt von FCB-Coach Jokanovic geht gründlich in die Hose. Der Serbe kassiert zum Start in seine Basler Ära eine regelrechte Ohrfeige vom Aufsteiger.

Sein Debüt als FCB-Coach hat sich Salvisa Jokanovic anders vorgestellt. Der Serbe zottelt nach Spielschluss enttäuscht davon. IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Tore

26’ | 1:0 | Herrliches Zusammenspiel der Vaduzer. Cocic legt auf Lutfi Dalipi ab, der wiederum in der Mitte Monsberger sieht und sich bereits seinen 9. Assist gutschreiben lässt. Dieser trifft staubtrocken.

36’ | 2:0 | Wieder eine herrliche Kombination, wieder vollendet Monsberger. Dieses Mal per Kopf. Schwizer flankt den Ball von rechts, der Stürmer trifft aus dem Fünfmeterraum.

68' I 3:0 I Im Halbraum auf der rechten Seite kommt Dalipi an den Ball, schliesslich gehts Richtung Basler Sechzehner. Dort wird die Kugel in den Rücken der Basler Abwehr gespielt. Dalipi ist zur Stelle und versenkt.

So geht’s weiter

Basel spielt am kommenden Wochenende im Schweizer Cup gegen Nyon. Gegen die Westschweizer spielte der FCB schon vor zwei Jahren im Cup und kam erst in der 123. Minute weiter. Für Vaduz steht eine einwöchige Spielpause auf dem Programm, ehe die Ligapartie gegen Servette stattfindet.