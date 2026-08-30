FC Vaduz gegen GC: Wer holt den ersten Saisonsieg im direkten Duell?

Dominik Schwizer wird von seinen Teamkollegen gefeiert – sein Treffer zum 2:1 war der Startschuss zu einer grossen Abreibung für GC. Michael Zanghellini/freshfocus

Die Partie nimmt früh Fahrt auf. Lutfi Dalipi bringt Vaduz in der 12. Minute mit einem Distanzschuss in Führung. GC antwortet: Lee Young-Jun köpft in der 35. Minute zum 1:1 ein.

Doch noch vor der Pause schlägt Vaduz erneut zu. Dominik Schwizer trifft in der 43. Minute zum 2:1. GC hat allerdings die passende Antwort parat: Nikolas Muci sorgt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für das 2:2.

GC nach der Pause vorgeführt

Nach dem Seitenwechsel bricht das Spiel dann völlig auseinander. Vaduz erhält nach einem Foul von GC-Goalie Justin Hammel einen Penalty. Schwizer bleibt cool und verwandelt in der 55. Minute zum 3:2. Nur drei Minuten später legt Juan Cabrera per Kopf nach.

Und Cabrera hat noch nicht genug: In der 76. Minute macht der Vaduzer den Doppelpack perfekt und erhöht nach einem Konter auf 5:2. Der Treffer wird nach VAR-Überprüfung bestätigt.

GC erlebt damit einen Nachmittag zum Vergessen. Vaduz hingegen feiert den ersten Saisonsieg – der Rekordmeister wurde regelrecht vorgeführt.