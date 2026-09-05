Wechsel FC Lausanne-Sport. Seydou Traore kommt für Souleymane NDiaye.
45'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Sekou Koné kommt für Omar Janneh.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Lausanne-Sport ist 1:1.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Dominik Schwizer (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
43'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
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40'
Foul von Dominik Schwizer (FC Vaduz).
40'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Liridon Berisha (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Omar Janneh (FC Lausanne-Sport).
36'
Foul von Luca Mack (FC Vaduz).
36'
Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Melvin Mastil.
34'
Marcel Monsberger (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Nicolas Cozza (FC Lausanne-Sport).
34'
Vorbeigeschossen. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Julian Stark mit einer Flanke.
32'
Vorbeigeschossen. Juan Cabrera (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
31'
Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Milos Cocic (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
31'
Handspiel von Omar Janneh (FC Lausanne-Sport).
29'
Vorbeigeschossen. Juan Cabrera (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julian Stark.
29'
Ball pariert. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luca Mack mit einem Steilpass.
27'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Cozza.
24'
Julian Stark (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport).
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23'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Lausanne-Sport ist 1:1. Levy Nene (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Florent Mollet nach einem Konter.
22'
Vorbeigeschossen. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lutfi Dalipi mit einem langen Ball nach einem Konter.
22'
Vorbeigeschossen. Karim Sow (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Olivier Custodio mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Schwizer.
21'
Ball pariert. Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Florent Mollet mit einem langen Ball.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Lausanne-Sport ist 1:0. Lutfi Dalipi (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Julian Stark.
18'
Abseits FC Vaduz. Luca Mack spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milos Cocic im Abseits.
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15'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
13'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Melvin Mastil.
13'
Ball pariert. Lutfi Dalipi (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Julian Stark.
13'
Ball pariert. Nicolas Hasler (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lutfi Dalipi.
10'
Vorbeigeschossen. Levy Nene (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Olivier Custodio.
9'
Ball pariert. Julian Stark (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luca Mack.
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8'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Custodio.
6'
Abseits FC Lausanne-Sport. Brandon Soppy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Olivier Custodio im Abseits.
6'
Foul von Milos Cocic (FC Vaduz).
6'
Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Levy Nene mit einem langen Ball.
2'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
2'
Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Abseits FC Vaduz. Liridon Berisha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Hasler im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Vaduz und FC Lausanne-Sport.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.