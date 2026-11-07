Rilind Nivokazi trifft in der ersten Viertelstunde gleich doppelt. Michael Zanghellini/freshfocus

Vaduz hat den Ball, Sion die Tore! Die Liechtensteiner starten mit viel Ballbesitz, wissen damit aber wenig anzufangen. Anders als die Gäste: In der 11. Minute profitiert Rilind Nivokazi von einem Abwehrfehler und schiebt blitzschnell zur Führung ein. Nur vier Minuten später zündet der Stürmer nach einem Eckball der Vaduzer den Turbo erneut und schnürt seinen Doppelpack.

Während die Hausherren offensiv kaum Gefahr ausstrahlen, kennt Sion keine Gnade: In der 36. Minute erhöht Ilyas Chouaref auf 3:0. Sein Abschluss scheint zunächst pariert, kullert aber doch noch ins Netz.

Sion kennt auch nach der Pause keine Gnade: In der 54. Minute versenkt Théo Berdayes den Ball zum 4:0 und die Abwehr der Hausherren gleicht dabei einem offenen Scheunentor. Vaduz zeigt immerhin eine Reaktion und kommt nun häufiger vors Tor. Doch das Abschlussglück bleibt aus: Ein Kopfball segelt über den Kasten, ein Distanzschuss klatscht an die Latte. Die Sittener stehen defensiv sicher und lassen sich den komfortablen Vorsprung bis zum Ende nicht streitig machen. Sion holt sich verdient den 4:0-Sieg.