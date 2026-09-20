Thuner Jubel in Liechtenstein: Der Meister schlägt den FC Vaduz knapp. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff hatten es in sich. Wenige Minuten nach der Pause gelang Vaduz der vermeintliche Ausgleich. Der Jubel der Hausherren verstummte schnell wieder, ein Foul war in der Entstehung zu sehen. Praktisch im Gegenzug markierte Nils Reichmuth das 2:0 für den FC Thun. Bitter für Vaduz, das gut aus der Kabine zurückkam und mit dem zweiten Gegentreffer das Spiel aus der Hand gab.

Die Schlüsselfigur

Die Thuner Nils Reichmuth und Furkan Dursun zeigten eine starke Leistung an diesem Nachmittag. Dursun schoss seine Farben in der ersten Hälfte in Führung und bereitete den zweiten Treffer vor. Diesen schoss Reichmuth, der die Vaduzer Abwehr immer wieder mit seiner wirbligen Spielweise vor ernsthafte Probleme stellte.

Reichmuth feiert sein Tor zum 2:0. Martin Meienberger/freshfocus

Die bessere Mannschaft

Es war keine hochstehende Partie im Rheinpark Stadion. Der FC Thun war aber über 90 Minuten gesehen die etwas aktivere und mutigere Mannschaft. Besonders in der zweiten Hälfte dominierte der Meister den Aufsteiger phasenweise fast nach Belieben. Nach dem Anschlusstreffer der Vaduzer wurde es nochmals heiss – Vaduz fasste Mut.

In der Nachspielzeit vergab Milos Cocic eine mehr als hundertprozentige Chance. Nach einer klasse Vorarbeit von Dokic hatte er das leere Tor vor sich. Doch der 23-Jährige haute den Ball aus rund zwölf Metern deutlich über den Kasten. So blieb es beim 2:1 für den FC Thun.

Die erste Halbzeit bot nicht viele Highlights, die Schlussphase war dafür umso intensiver. Martin Meienberger/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Der FC Thun musste zuletzt gleich drei Niederlagen in Folge einstecken und fand sich vor dem Spiel gegen Vaduz in der unteren Tabellenhälfte wieder. Vor der Nati-Pause wollten die Berner Oberländer unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Dies gelang mit dem Erfolg in Liechtenstein.

Die Tore

33’ | 0:1 | Furkan Dursun setzt sich durch und schiebt den Ball an Vaduz-Goalie Schaffran vorbei ins Netz.

49’ | 0:2 | Nils Reichmuth erhöht nach Vorlage von Dursun für den FC Thun.

73’ | 1:2 | Marcel Monsberger bringt Vaduz per Kopf wieder ran.

Stimmen zum Spiel

Furkan Dursun (FC Thun, gegenüber blue Sport): «Wir waren richtig geil auf das Spiel. Das hat man auch gesehen, glaube ich. Ich bin einfach Glücklich für die Mannschaft über diesen Sieg.»

Marc Schneider (FC Vaduz): Man muss die Chancen verwerten, die man hat. Und es ist jetzt nicht so, als dass wir keine Chancen gehabt hätten. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit das Tor machen müssen – das Tor, welches wir bekommen, ist einfach naiv verteidigt. Alles in allem müssen wir sicherlich diese Tore machen, dann sieht es schon ganz anders aus.»

Marcel Monsberger (FC Vaduz): «Wir werden einfach zu passiv, wenn wir glauben, wir haben den Ball. Dann lassen wir zu viel laufen und bekommen zurecht die Tore.»

So gehts weiter

Nun steht die dreiwöchige Nati-Pause an. Danach reist der FC Thun ins Letzigrund zum FC Zürich, Vaduz empfängt den FC Basel.