Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel FC Zürich. Doron Lichtenstein kommt für Selmin Hodza.
73'
Wechsel FC Zürich. Nevio Di Giusto kommt für Din Ramic.
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73'
Lado Akhalaia (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Lindrit Kamberi (FC Zürich).
71'
Foul von Lado Akhalaia (FC Vaduz).
71'
Selmin Hodza (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Vorbeigeschossen. Umeh Emmanuel (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Din Ramic.
71'
Ball abgeblockt. Umeh Emmanuel (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Wechsel FC Vaduz. Mischa Beeli kommt für Nicolas Hasler.
69'
Vorbeigeschossen. Damienus Reverson (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Miguel Reichmuth.
68'
Vorbeigeschossen. Juan Cabrera (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lutfi Dalipi.
67'
Ball pariert. Dejan Djokic (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milos Cocic.
67'
Vorbeigeschossen. Leandro Schödler (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Livano Comenencia mit einer Flanke nach einer Ecke.
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66'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Leon Schaffran.
66'
Ball pariert. Damienus Reverson (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Sebastian Walker.
66'
Ball abgeblockt. Din Ramic (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Miguel Reichmuth.
65'
Ball pariert. Umeh Emmanuel (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Miguel Reichmuth.
63'
Nicolas Hasler (FC Vaduz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Din Ramic (FC Zürich).
63'
Wechsel FC Zürich. Damienus Reverson kommt für Kevin Spadanuda.
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62'
Wechsel FC Vaduz. Lado Akhalaia kommt für Marcel Monsberger.
62'
Wechsel FC Vaduz. Juan Cabrera kommt für Corsin Konietzke.
61'
Marcel Monsberger (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
60'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Luca Celentano.
59'
Vorbeigeschossen. Sebastian Walker (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Miguel Reichmuth.
56'
Vorbeigeschossen. Umeh Emmanuel (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Walker.
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55'
Foul von Milos Cocic (FC Vaduz).
55'
Alexander Hack (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball pariert. Sebastian Walker (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Hack.
51'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Lindrit Kamberi.
49'
Vorbeigeschossen. Kevin Spadanuda (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Leandro Schödler mit einem langen Ball.
47'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Schödler.
46'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Zürich ist 2:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Corsin Konietzke (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Corsin Konietzke (FC Vaduz).
46'
Leandro Schödler (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
42'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Zürich ist 2:1. Dominik Schwizer (FC Vaduz) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
41'
Elfmeter für FC Vaduz. Lutfi Dalipi wurde im Strafraum gefoult.
41'
Alexander Hack verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
36'
Vorbeigeschossen. Dejan Djokic (FC Vaduz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Schwizer nach einer Standardsituation.
35'
Alexander Hack (FC Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Dejan Djokic (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Alexander Hack (FC Zürich).
35'
Foul von Denis Simani (FC Vaduz).
35'
Miguel Reichmuth (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Lutfi Dalipi (FC Vaduz).
33'
Leandro Schödler (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Dejan Djokic (FC Vaduz).
32'
Sebastian Walker (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Leon Schaffran.
30'
Ball pariert. Kevin Spadanuda (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
29'
Corsin Konietzke (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Miguel Reichmuth (FC Zürich).
27'
Foul von Denis Simani (FC Vaduz).
27'
Miguel Reichmuth (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Marcel Monsberger (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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23'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
23'
Lindrit Kamberi (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Zürich ist 1:1. Sebastian Walker (FC Zürich) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Ecke.
21'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Leon Schaffran.
21'
Ball pariert. Leandro Schödler (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Miguel Reichmuth.
20'
Vorbeigeschossen. Kevin Spadanuda (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Walker mit einer Flanke.
17'
Ball abgeblockt. Selmin Hodza (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Miguel Reichmuth mit einem langen Ball.
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14'
Ball pariert. Miguel Reichmuth (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sebastian Walker.
13'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Julian Stark.
11'
Ball abgeblockt. Din Ramic (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin Spadanuda mit einer Flanke.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und FC Zürich ist 1:0. Nicolas Hasler (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Milos Cocic.
8'
Vorbeigeschossen. Milos Cocic (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
4'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
4'
Kevin Spadanuda (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Ball pariert. Livano Comenencia (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leandro Schödler.
1'
Vorbeigeschossen. Dejan Djokic (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Vaduz und FC Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.