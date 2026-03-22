FC Basel trifft auf FC Winterthur: Pflichtsieg gegen Schlusslicht erwartet

Der FC Basel fährt auswärts gegen Schlusslicht Winterthur drei Punkte ein. Nico Ilic/freshfocus

Die Szenen des Spiels

Angetrieben vom Heimpublikum kommt Winti mit einem Selbstverständnis auf den Rasen, das den FC Basel zu erdrücken scheint. Mit Müh und Not überstehen die Gäste die Druckphase und benötigen dafür Dusel. FCB-Stürmer Giacomo Koloto foult in den ersten sieben Minuten zweimal gelbwürdig, darf aber auf dem Platz bleiben. Danach trifft Winti nur die Latte und vergibt noch einen Elfmeter. In der Folge kommt auch der FCB in der Partie an.

Die Schlüsselfigur

Bénie Traore hat schon vor einer Woche gegen Servette brilliert, nun legt der Ivorer mit einer Vorlage und einem wuchtigen Tor nach. Traoré kürt sich mit seinen beiden Torbeteiligungen zum Mann des Spiels.

Das bessere Team

Der FC Winterthur drückt in den ersten 30 Minuten regelrecht, nach dem FCB-Tor kommt vom Heimteam allerdings nicht mehr viel. Die Basler schaukeln die Führung und die Punkte geschickt nach Hause.

Das Tribünengezwitscher

Schiedsrichter Luca Piccolo hat alle Hände voll zu tun. Neun Gelbe Karten, ein Platzverweis und einen Haufen motzende Spieler. Die harte Gangart führt dazu, dass FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner zwei Profis verletzt auswechseln (Kevin Rüegg, Koba Koindredi) muss. Zwei andere, weil sie kurz davor sind, vom Platz zu fliegen. Giacomo Koloto und Metinho haben zur Pause Feierabend. Mit Mirlind Kryeziu von Winti fällt ein dritter Spieler verletzt aus.

Stephan Lichtsteiner erlebte eine turb Nico Ilic/freshfocus

Das Tribünengezwitscher II

Verletzt, angeschlagen oder sind es sportliche Gründe? Auf jeden Fall überrascht die Aufstellung von FCB-Coach Stephan Lichtsteiner. Der Ex-Nati-Captain verzichtet bis zur 46. Minute auf Xherdan Shaqiri. Dabei ist der FCB-Meistermacher der personifizierte Winti-Schreck. Seit seiner Rückkehr hat der FCB mit Shaqiri alle Duelle gewonnen und der Zauberzwerg unglaubliche elf Scorerpunkte beigesteuert.

Die Tore

15’ | 0:1 | Bénie Traoré tankt sich auf der linken Seite durch, spielt den perfekten Pass auf den zweiten Pfosten. Da läuft der andere FCB-Flügelspieler Ibrahim Salah ein und braucht nur den Fuss hinzuhalten, damit der Ball im Tor landet.

71’ I 0:2 I Der zweite Ball landet vor den Füssen von FCB-Profi Bénie Traoré. Der Ivorer hält Vollspann voll drauf und trifft per Lattenunterkante.

So gehts weiter

Nach der Länderspielpause kommt es zum Knüller zwischen dem FC Basel und YB. Winterthur reist für die nächste Partie nach Lausanne.