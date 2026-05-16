Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
63'
Wechsel FC Luzern. Kevin Spadanuda kommt für Lucas Ferreira.
63'
Wechsel FC Luzern. Sinan Karweina kommt für Matteo Di Giusto.
61'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elias Maluvunu.
60'
Vorbeigeschossen. Andrej Vasovic (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ruben Fernandes.
59'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
59'
Andrin Hunziker (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel FC Winterthur. Nishan Burkart kommt für Emmanuel Essiam.
58'
Wechsel FC Winterthur. Elias Maluvunu kommt für Roman Buess.
56'
Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
56'
Stefan Knezevic (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Andrin Hunziker (FC Winterthur).
54'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Winterthur und FC Luzern ist 0:2. Pius Dorn (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Andrej Vasovic.
51'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
51'
Emmanuel Essiam (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Tyron Owusu (FC Luzern).
49'
Roman Buess (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Andrej Vasovic (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
46'
Abseits FC Winterthur. Emmanuel Essiam spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rhodri Smith im Abseits.
45'
Wechsel FC Winterthur. Andrin Hunziker kommt für Leandro Maksutaj.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Winterthur und FC Luzern ist 0:1.
48'
Vorbeigeschossen. Taisei Abe (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
48'
Elfmeter pariert! Matteo Di Giusto (FC Luzern) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
46'
Tibault Citherlet (FC Winterthur) sieht die Rote Karte.
46'
Elfmeter für FC Luzern. Andrej Vasovic wurde im Strafraum gefoult.
46'
Tibault Citherlet verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Stefan Knezevic (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Leandro Maksutaj (FC Winterthur).
42'
Abseits FC Luzern. Oscar Kabwit spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefan Knezevic im Abseits.
42'
Ball abgeblockt. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ball abgeblockt. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyron Owusu (FC Luzern).
40'
Lucas Ferreira (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Stéphane Cueni (FC Winterthur).
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Winterthur und FC Luzern ist 0:1. Oscar Kabwit (FC Luzern) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ruben Fernandes mit einer Flanke.
34'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Essiam (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
32'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Spagnoli.
32'
Ball pariert. Lucas Ferreira (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Taisei Abe.
32'
Ball abgeblockt. Taisei Abe (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Lüthi.
28'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
28'
Roman Buess (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrej Vasovic.
26'
Adrian Bajrami (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Roman Buess (FC Winterthur).
26'
Pius Dorn (FC Luzern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Rhodri Smith (FC Winterthur).
21'
Ball abgeblockt. Leandro Maksutaj (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roman Buess.
19'
Abseits FC Luzern. Oscar Kabwit spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pius Dorn im Abseits.
18'
Vorbeigeschossen. Roman Buess (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Fabian Rohner mit einer Flanke.
17'
Foul von Lucas Ferreira (FC Luzern).
17'
Tibault Citherlet (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Roman Buess (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emmanuel Essiam.
14'
Vorbeigeschossen. Andrej Vasovic (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einer Flanke.
13'
Ball abgeblockt. Stéphane Cueni (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Adrian Bajrami.
12'
Ball abgeblockt. Luca Zuffi (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roman Buess.
11'
Ball abgeblockt. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruben Fernandes.
10'
Taisei Abe (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Stéphane Cueni (FC Winterthur).
8'
Ball abgeblockt. Emmanuel Essiam (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stéphane Cueni.
7'
Abseits FC Luzern. Andrej Vasovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Kabwit im Abseits.
2'
Adrian Bajrami (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Roman Buess (FC Winterthur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
1'
Vorbeigeschossen. Taisei Abe (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Winterthur und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.