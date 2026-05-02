Die Ausgangslage

Beide Zürcher Clubs dürften froh sein, wenn diese Super League Saison endlich vorbei ist. Dennoch ist die Arbeit noch nicht getan, könnten doch der FCZ und Winterthur noch in die Barrage rutschen. Noch hat der FCZ ein relativ gemütliches Polster: Sieben Punkte trennen ihn von Stadtrivale GC. Auch für «Winti» scheint der Einzug in die Barrage sehr unwahrscheinlich; acht Punkte Rückstand hat man auf die «Hoppers».

Die bisherigen Duelle in dieser Saison deuten auf einen Sieg der Zürcher hin. Aus drei Spielen gingen zwei klar an den FCZ, eines endete Unentschieden. Und ein Sieg des FCZ heute könnte, je nach Resultat von GC im morgigen Spiel, zum endgültigen Abstieg der Winterthurer führen. Genauso könnte man die miserable Saison immerhin mit dem Klassenerhalt abschliessen.

Für den FCW geht es im Kantonsderby um alles oder nichts, ein Sieg der Eulachstädter zwingend, um die Hoffnungen aufrecht zu halten. Das spektakuläre 3:5 gegen Servette in der letzten Woche könnte ein Indiz für eine torreiche Partie sein.