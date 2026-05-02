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Ticker | Winterthur - Zürich | 35. Spieltag Super League 2025/2026

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Winti - FCZ 0:0*

Publiziert 02. Mai 2026, 17:56

Winti braucht dringend Punkte: Kasami sieht in 1. Minute Gelb!

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35. Spieltag

Winterthur
0 – 0
Zürich

Winterthur

9

Zürich

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Sven ScheideggerYannick van Buul
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Sven Scheidegger
Yannick van Buul
0
2
1
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Los geht's auf der stimmungsvollen Schützenwiese! Kann der FCW zuhause die Hoffnung nochmals zurückbringen?

FCW-Trainer Patrick Rahmen beim Interview vor dem Spiel

«Wir müssen agieren. Mit dem Ball und gegen den Ball, müssen alles in die Waagschale werfen. Wenn man sieht, was hier von den Fans hingezaubert wird, dann gibt es nichts anderes, als es den Leuten zurück zu geben und von der ersten bis zur letzten Minute alles zu geben.»

Die Unparteiischen

Das Kantonszürcher Krisenduell wird geleitet durch Luca Cibelli, der durch Matthias Sbrissa und Ilco Jancevski assistiert wird. Am Bildschirm in Volketswil sitzt Luca Piccolo als Videoassistent.
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Die Ausgangslage

Beide Zürcher Clubs dürften froh sein, wenn diese Super League Saison endlich vorbei ist. Dennoch ist die Arbeit noch nicht getan, könnten doch der FCZ und Winterthur noch in die Barrage rutschen. Noch hat der FCZ ein relativ gemütliches Polster: Sieben Punkte trennen ihn von Stadtrivale GC. Auch für «Winti» scheint der Einzug in die Barrage sehr unwahrscheinlich; acht Punkte Rückstand hat man auf die «Hoppers».
Die bisherigen Duelle in dieser Saison deuten auf einen Sieg der Zürcher hin. Aus drei Spielen gingen zwei klar an den FCZ, eines endete Unentschieden. Und ein Sieg des FCZ heute könnte, je nach Resultat von GC im morgigen Spiel, zum endgültigen Abstieg der Winterthurer führen. Genauso könnte man die miserable Saison immerhin mit dem Klassenerhalt abschliessen.
Für den FCW geht es im Kantonsderby um alles oder nichts, ein Sieg der Eulachstädter zwingend, um die Hoffnungen aufrecht zu halten. Das spektakuläre 3:5 gegen Servette in der letzten Woche könnte ein Indiz für eine torreiche Partie sein.

Startelf der Winterthurer

Um letzte Hoffnungen auf den Klassenerhalt aufrecht zu halten, sind gegen den Kantonsrivalen zwingend Punkte nötig. Diese Startelf sollte es unter Coach Patrick Rahmen richten.

Aufstellung der Gäste aus Zürich

Nach der blamablen Auswärtsniederlage gegen Lausanne in der vergangenen Wochen soll gegen Winterthur ein Schritt in Richtung direkter Klassenerhalt folgen. Mit diesen Elf Spielern geht Interimstrainer Carlos Bernegger in seine zweite Partie.

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Herzlich Willkommen

Der FC Winterthur braucht gegen den kriselnden FCZ einen Sieg um weiter zu hoffen. Die Partie ab 18 Uhr im Ticker.

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