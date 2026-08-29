Alvyn Sanches bewies seine Klasse. Zamir Loshi/freshfocus

Die Szene des Spiels

Mit einem gut platzierten Schuss erzielt Akpe Victory in der 71. Minute den Ausgleich zum 3:3 – sein erstes Tor für den FC Basel. Noch mehr in Erinnerung bleiben wird aber wohl Victorys sensationelle Rettungstat drei Minuten später, als er Alvyn Sanches’ Abschluss noch auf der Linie klären kann und so unter Umständen Stephan Lichtsteiners Trainerjob beim FCB – zumindest vorerst – sichert.

Die Schlüsselfiguren

Alvyn Sanches soll in diesen Tagen von der AC Milan umworben werden. Szenen wie wie jene beim 3:2 zeigen wieso. Der YB-Spielmacher spielt sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem simplen, aber effektiven Doppelpass durch Basels Abwehr und schiebt ein zum 3:2 für YB.

In der 74. Minute findet Sanches dann nach einem fantastischen seinen Meister in Basels Akpe Victory, der mit grössen Einsatz auf der Torlinie das 3:4 verhindert. Der Nigerianer ist mit seinem Tor und der besagten Rettungstat auf Seiten der Basler der Mann des Spiels.

Das bessere Team

YB ist in der Startphase hocheffizient und sehr viel bissiger in den Zweikämpfen als der Gegner. Durch einen gnadenlos vollendeten Konter kommt Basel dann mittels Anschlusstor nach etwas mehr als einer halben Stunde erst richtig im Spiel an. Von da an ist es eine relativ ausgeglichene Partie.

Das Tribünengezwitscher

Im Mai 2016 gewann der FC Basel letztmals im Wankdorf. Dabei bleibt es nun vorerst. Die muntere Partie im gut gefüllten Stadion (über 29’000 verkaufte Tickets) verfolgt auch der frühere FCB-Meistercoach Christian Gross an der Seite des langjährigen Basler Chefscouts Ruedi Zbinden vor Ort.

Die Tore

7’ I 1:0 I Die Basler kriegen den Ball nicht befreit, da nutzt Monteiro gleich die erste Torchance

13’ I 2:0 I Blum flankt zur Mitte, wo Essende per Kopf erhöhen kann.

32’ I 2:1 I Olaigbe vollstreckt einen Konter gnadenlos zum Anschlusstor.

38’ I 2:2 I Sow verwandelt eine Basler Traumkombination wuchtig zum Ausgleich.

45’ I 3:2 I Sanches sorgt mit einer starke Einzelleistung für die erneute Berner Führung.

71’ I 3:3 I Akpe Victory hält aus 18 Metern drauf und versenkt die Kugel unten links.

So geht’s weiter

Eine englische Woche steht an. YB muss am Dienstag auswärts beim FCZ ran, der FCB empfängt am Donnerstag Sion.