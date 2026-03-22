YB verpasst Sieg: Punkteteilung gegen Lugano nach Grgic-Penalty

Publiziert 22. März 2026, 18:26
31. Spieltag
Young Boys
Lugano
A. Sanches-
5
A. Grgic-
65
Eigentlich wollte Gerardo Seoane Chris Bedia bereits auswechseln, doch der YB-Trainer wartete noch einen Eckball ab. Bei dem Corner verursachte dann ausgerechnet Bedia einen Foulpenalty, den Luganos «Mr. Penalty» Anto Grgic in der 65. Minute trocken zum 1:1-Ausgleich verwandelte.
Neben Chris Bedia gilt es David von Ballmoos zu sehen. Die lebende YB-Legende trat erstmals gegen seinen Jugendverein an und sicherte Lugano mit einigen guten Paraden den Punkt.
Es war jetzt kein Fussball-Feuerwerk, das die beiden Mannschaften auf dem Berner Kunstrasen zelebrierten. YB war in der ersten Halbzeit das etwas gefährlichere Team, doch Lugano wurde dann nach dem Seitenwechsel zwingender. Am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung.
40 Jahre ist es her seit YB den letzten Meistertitel vor der erfolgreichen Ära ab 2018 feiern konnte. Die Meisterhelden von 1986 um Georges Bregy und Co. wurden am Sonntag von YB ins Wankdorf eingeladen und nochmals hochgelebt. Die YB-Spieler des aktuellen Kaders liefen derweil in einem Sondershirt zum 30-jährigen Jubiläum der Aktion «Gemeinsam gegen Rassismus» ganz in Gelb auf.
5’ | 1:0 | Nach einem Energieanfall von Virginius auf der linken Aussenbahn legt er zurück auf Sanches. Dieser hat alle Zeit und viel Platz, um den Ball problemlos in der weiten Ecke unterzubringen.
65’ I 1:1 I Grgic verlädt Keller und verwandelt einen Foulpenalty souverän
Nach der Natipause reist YB zum FC Basel, während Lugano den FC Thun empfängt.