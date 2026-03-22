YB verpasst Sieg: Punkteteilung gegen Lugano nach Grgic-Penalty

Anto Grgic (Lugano) schiesst das Tor zum 1:1 per Penalty. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Eigentlich wollte Gerardo Seoane Chris Bedia bereits auswechseln, doch der YB-Trainer wartete noch einen Eckball ab. Bei dem Corner verursachte dann ausgerechnet Bedia einen Foulpenalty, den Luganos «Mr. Penalty» Anto Grgic in der 65. Minute trocken zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Die Schlüsselfigur

Neben Chris Bedia gilt es David von Ballmoos zu sehen. Die lebende YB-Legende trat erstmals gegen seinen Jugendverein an und sicherte Lugano mit einigen guten Paraden den Punkt.

Das bessere Team

Es war jetzt kein Fussball-Feuerwerk, das die beiden Mannschaften auf dem Berner Kunstrasen zelebrierten. YB war in der ersten Halbzeit das etwas gefährlichere Team, doch Lugano wurde dann nach dem Seitenwechsel zwingender. Am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung.

Alvyn Sanches (YB) gegen Antonios Papadopoulos (Lugano). Claudio De Capitani/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

40 Jahre ist es her seit YB den letzten Meistertitel vor der erfolgreichen Ära ab 2018 feiern konnte. Die Meisterhelden von 1986 um Georges Bregy und Co. wurden am Sonntag von YB ins Wankdorf eingeladen und nochmals hochgelebt. Die YB-Spieler des aktuellen Kaders liefen derweil in einem Sondershirt zum 30-jährigen Jubiläum der Aktion «Gemeinsam gegen Rassismus» ganz in Gelb auf.

Ehrung des YB-Meisterteams der Saison 1985/1986 mit Georges Bregy. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Tore

5’ | 1:0 | Nach einem Energieanfall von Virginius auf der linken Aussenbahn legt er zurück auf Sanches. Dieser hat alle Zeit und viel Platz, um den Ball problemlos in der weiten Ecke unterzubringen.

65’ I 1:1 I Grgic verlädt Keller und verwandelt einen Foulpenalty souverän

So gehts weiter

Nach der Natipause reist YB zum FC Basel, während Lugano den FC Thun empfängt.