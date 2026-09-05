Young Boys

Luzern auswärts bei YB mit Horror-Ausbeute

Bei Luzerns Saisonstart ist alles enthalten. Nach zwei Startniederlagen gegen Luzern und Thun fingen sich die Innerschweizer und spielten zweimal Unentschieden und siegten zweimal. Eine perfekte Ausgeglichenheit also. Allerdings spricht die Vergangenheit nicht für die Luzerner. Der letzte Sieg auswärts in Bern liegt lange zurück, nämlich im Oktober 2018. Dabei gab es in 14 Spielen zwölf Niederlagen. Allgemein konnte man von den letzten 24 wettbewerbsübergreifenden Duellen gegen YB bloss eines gewinnen. Beendet der FCL heute die Negativ-Auswärtsserie?