Young Boys

Dann ist die erste Hälfte vorbei! YB führt zuhause gegen Luzern mit 1:0.
44'
Virginius haut Freistoss an den Pfosten
YB kommt zu einem Freistoss von links. Auch wenn der Winkel spitz ist, versucht es Virgninius frech in die nahe Ecke, weil Letica nicht bereit ist. Sein Versuch knallt an den Aussenpfosten.
Werbung
41'
Luzern beinahe mit Ausgleich
So schnell kann es dann aber gehen! Beinahe kommen die Luzerner zum Ausgleich. Über mehrere Stationen kommt der Ball zu Ruben Fernandes an der Strafraumgrenze, der sofort abzieht. Der Ball rutscht im aber etwas über den Fuss, weshalb sein Versuch am weiten Pfosten vorbeifliegt.
39'
Edimilson Fernandes sieht die nächste gelbe Karte des Spiels.
37'
YB wieder am Drücker
Die Berner haben in den letzten Minuten das Tempo wieder angezogen und suchen den zweiten Treffer.
33'
Pfostenschuss Essende!
Wieder ist Essende dem Doppelpack ganz nah! Der YB-Stürmer schlenzt den Ball von rechts an den Innenpfosten! Von da kullert der Ball an der Torlinie entlang am weiten Pfosten vorbei. Im Nachschuss scheitert dann Virginius an Letica.
Werbung
32'
Genau dieser Schmidt sieht dann im Gegenstoss für ein taktisches Foul die gelbe Karte.
32'
Schmitt mit Abschluss
Nach längerer Zeit ohne grosse Highlights gibts mal wieder einen Abschluss aufs Tor. YBs Schmidt feuert ihn von der Strafraumgrenze ab, doch Letica hat damit keine Probleme.
24'
Essende lässt Grosschance liegen
Beinahe trifft Essende zum 2:0! Die Luzerner schlafen an der Grundlinie und Sanches schnappt sich den Ball, bedient den YB-Stürmer in der Mitte, der sofort abzieht. Doch sein Schuss wird entscheidend von einem Innenschweizer neben das Tor gelenkt.
21'
Luzern sucht Antwort
Die Berner lassen die Gäste nach dem Treffer etwas mehr kommen. Die Luzerner suchen allerdings noch nach Lösungen gegen die sicher stehende YB-Abwehr.
14'
1 : 0
Tooor, jetzt zählt der Berner Treffer! Luzern traut sich in den Angriff und wird eiskalt ausgekontert! Virginius hat links viel Platz vor sich und will Sanches in der Mitte anspielen. Mit etwas Glück landet der Ball dann auch bei Sanches, der den mitgelaufenen Essende bedient, welcher trocken in die linke untere Ecke einschiebt.
12'
Virginius trifft zur Führung - aber Abseits!
Schmitt schickt Virgninius mit einem schönen Steilpass in die Tiefe. Letica stürmt aus dem Kasten, ist aber zu spät dran und wird vom Berner umkurvt, der dann ins leere Tor einschiebt. Doch sofort ist die Fahne oben. Ganz knapp stand der YB-Flügel im Abseits.
11'
YB mit mehr Ballbesitz
Die Luzerner ziehen sich zurück und überlassen den Bernern den Ball. Bis auf den Abschluss aus der ersten Minute können die Young Boys aber noch kein Kapital daraus schlagen.
Werbung
5'
Di Gusto mit frechem Versuch
YBs Schmidt spielt einen Ball viel zu nonchalant zur Mitte. Di Gusto geht dazwischen und versuchts frech aus grosser Distanz, weil Keller vor seinem Tor ist. Der Versuch geht landet aber auf statt im Netz.
3'
Auch Luzern das erste Mal im Strafraum
Doch auch die Luzerner zeigen sich ein erstes Mal offensiv. Mikolajewski hat aber gleich zwei Berner Verteidiger vor sich, weshalb sein Versuch geblockt wird.
1'
Erster Abschluss von YB
Die Berner geben nach nur 20 Sekunden gleich die Marschrichtung vor. Blum versuchts von ausserhalb des Strafraums. Sein Abschluss fliegt aber deutlich übers Tor.
Los gehts in Bern!
Brüder in Luzerns Innenverteidigung
Bis auf einen Wechsel im Sturm gibts in der Luzerner Startformation keine Veränderungen im Vergleich zu Vaduz. Auch heute bilden die beiden Brüder Bung Meng und Bung Hua Freimann das Innenverteidiger Duo bei den Innerschweizern. Etwas, das auch Seltenheitswert hat.
Luzern auswärts bei YB mit Horror-Ausbeute
Bei Luzerns Saisonstart ist alles enthalten. Nach zwei Startniederlagen gegen Luzern und Thun fingen sich die Innerschweizer und spielten zweimal Unentschieden und siegten zweimal. Eine perfekte Ausgeglichenheit also. Allerdings spricht die Vergangenheit nicht für die Luzerner. Der letzte Sieg auswärts in Bern liegt lange zurück, nämlich im Oktober 2018. Dabei gab es in 14 Spielen zwölf Niederlagen. Allgemein konnte man von den letzten 24 wettbewerbsübergreifenden Duellen gegen YB bloss eines gewinnen. Beendet der FCL heute die Negativ-Auswärtsserie?
Geht der YB-Lauf weiter?
Die Young Boys sind mit der Wut eines entthronten Meisters in die Saison gestartet. Die Berner verloren keines ihrer ersten sechs Spiele (vier Siege, zwei Unentschieden) und schossen dabei ganze 24 Tore. Dies ist nach sechs Spieltagen ein neuer Super-League-Rekord. Mit einem Sieg könnte man bis morgen Sonntag vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen, ehe das noch besser gestartete und ein Spiel weniger aufweisende Lugano auswärts in Basel antritt.