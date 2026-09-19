Young Boys

Die Berner mussten sich in den letzten zwei Partien jeweils mit einem Punkt begnügen. Gegen Luzern noch mit dem späten Ausgleich den Punkt erkämpft, kassierten sie in Lugano noch den späten Gegentreffer.
Im Tessin erlebten die Berner einen Horrorstart - bereits in der zweiten Spielminute gerieten die Berner in Rückstand. Die Hauptstädter fingen sich aber und drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang konnten sie jedoch nicht nachlegen und mussten den späten Ausgleich hinnehmen. Mit einem Sieg bleiben die Berner heute in den Top 3.