News|

Ticker | Young Boys - Servette | 9. Spieltag Super League 2026/2027

Werbung
Super League

Publiziert 19. September 2026, 17:38

Bleiben die Young Boys an Leader Lugano dran?

9. Spieltag

Young Boys
18:00
Servette

Young Boys

Heute

Servette

Alle Resultate anzeigen

Nino Vinzens
Eric Belot
Dominik Mächler
von
Nino Vinzens
Eric Belot
Dominik Mächler
Bevorzugte Quelle

Die Startelf der Sittener

So startet der FCZ

Wer macht heute in Bern das Spiel?

Nach acht Spielen stehen die Hauptstädter bei 28 Treffern und stellen damit die produktivste Offensive der Super League. Ihnen gegenüber steht heute die mit nur zehn Gegentreffern beste Defensive.
Werbung

Und hier die Startelf der Grenats in Bern

Bei den Genfern gibt es heute für Karlsson die Premiere.

Kann der FCZ Boteli & Co. stoppen?

Etwas knorzig verläuft der Saisonstart für den FCZ. Vier Niederlagen, drei Siege und ein Unentschieden heisst die Ausbeute der Zürcher. Zuletzt holte man mit Mühe dank eines Siegtreffers in der Nachspielzeit in Extremis zuhause gegen Aufsteiger Vaduz einen 2:1 Sieg. Eines der Probleme sind die Gegentreffer. 19 sind es in den ersten acht Spielen. Schaffen es die Zürcher, diese Sittener Offensive zu stoppen?

Dass das Spiel im Tourbillon ist, spricht ebenfalls nicht für die Zürcher. Die Walliser verloren zuletzt im August 2025 ein Spiel zuhause.

So tritt YB heute zuhause gegen Servette an

Bei den Bernern fehlen Leistungsträger verletzungsbedingt. Wüthrich und Zesiger können heute nicht mittun.

Statistik spricht für YB

In den letzten zwei Jahren sind die Berner gegen die Genfer ungeschlagen.
Werbung

Umgekehrte Vorzeichen bei Servette

Die Grenats feierten seit dem letzten Sonntag gegen Lausanne und Thun zwei Siege in Folge. Mit ihren zehn Punkten sind sie sechs Zähler hinter dem heutigen Gegner YB. Können sie den Aufwärtstrend fortsetzen?

Feuert die Sion-Offensive auch heute wieder?

Was Sion aktuell für einen Lauf und vor allem Offensivpower hat, erfuhr vor einer Woche der andere Klub aus der Stadt Zürich. Gleich mit 5:2 fegten die Walliser die Grasshoppers im Letzigrund vom Feld. Auch von einem zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand liess man sich nicht beirren. Es war der vierte Sieg in Serie und der sechste auch den ersten acht Super-League-Spielen. Nur Lugano steht den Sittener in der Tabelle noch vor der Nase. 

Lukembila steuerte nach seiner Einwechslung mit einem Tor und zwei Assists massgeblich zum Sieg in Zürich bei. Heute wird er dafür mit einem Startelfeinsatz belohnt.

Findet YB auf die Siegerstrasse zurück?

Die Berner mussten sich in den letzten zwei Partien jeweils mit einem Punkt begnügen. Gegen Luzern noch mit dem späten Ausgleich den Punkt erkämpft, kassierten sie in Lugano noch den späten Gegentreffer.
Im Tessin erlebten die Berner einen Horrorstart - bereits in der zweiten Spielminute gerieten die Berner in Rückstand. Die Hauptstädter fingen sich aber und drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang konnten sie jedoch nicht nachlegen und mussten den späten Ausgleich hinnehmen. Mit einem Sieg bleiben die Berner heute in den Top 3.

Was denkst du?

Herzlich willkommen!

Die Young Boys empfangen am Samstagabend Servette. Sion spielt zeitgleich gegen den FCZ und Luzern trifft auf die Grasshoppers. Die Super League im Ticker ab 18 Uhr.

Deine Meinung zählt

2 Kommentare