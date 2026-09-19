Young Boys

Feuert die Sion-Offensive auch heute wieder?

Was Sion aktuell für einen Lauf und vor allem Offensivpower hat, erfuhr vor einer Woche der andere Klub aus der Stadt Zürich. Gleich mit 5:2 fegten die Walliser die Grasshoppers im Letzigrund vom Feld. Auch von einem zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand liess man sich nicht beirren. Es war der vierte Sieg in Serie und der sechste auch den ersten acht Super-League-Spielen. Nur Lugano steht den Sittener in der Tabelle noch vor der Nase.



Lukembila steuerte nach seiner Einwechslung mit einem Tor und zwei Assists massgeblich zum Sieg in Zürich bei. Heute wird er dafür mit einem Startelfeinsatz belohnt.