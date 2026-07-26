YB gewinnt gegen Sion 4:2. Pascal Muller/freshfocus

Die Szene des Spiels

Nach einer starken Phase des FC Sion kassieren die Walliser in der zweiten Halbzeit das 2:3. Kurz darauf fällt auch noch das 2:4 und damit die Entscheidung. Noé Sow verursacht mit einem Foul an YBs Joël Monteiro einen Penalty und serviert den Bernern damit den Siegtreffer auf dem Silbertablett.

Die Schlüsselfigur

Aus dem Nichts taucht er auf, und dreht im zweiten Durchgang die Dynamik des Spiels. Sion ist nach dem Ausgleich besser, sucht das 3:2. Doch Essendes Kopfball nimmt dem Walliser Sturmlauf die Luft. Anschliessend trifft der YB-Stürmer vom Penaltypunkt noch einmal und entscheidet somit das Spiel zugunsten der Berner.

Vlnr: Alvyn Sanches, Torschuetze Samuel Essende und Cedric Zesiger jubeln nach dem Tor zum 3:2. Pascal Muller/freshfocus

Das bessere Team

Bis kurz vor und nach der Pause hat YB das Spiel total unter Kontrolle und geht verdient als Sieger vom Platz. Allen voran die Offensivabteilung um Alvyn Sanches, Joël Monteiro und Samuel Essende überzeugen im Zusammenspiel. Zwischen den drei Gelbschwarzen scheint es schon früh in der Saison zu harmonieren.

Das Tribünengezwitscher

3,2 Millionen Franken liess der FC Sion für den 19-jährigen Schweizer Winsley Boteli liegen. Der Stürmer war in der letzten Saison von Gladbach ausgeliehen und oft nur Joker. So auch im Startspiel der neuen Saison. Das hindert Boteli allerdings nicht daran, weiter an seiner einzigartigen Tor-Statsitik zu arbeiten. Boteli ist der Spieler, der am wenigsten Spielzeit für seine Tore benötigt. Im Schnitt braucht er 76 Minuten für ein Tor – gegen YB sind es nur deren elf.

Cedric Zesiger geigt Sions Winsley Boteli die Meinung. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Tore

22’ I 1:0 I Leih-Rückehrer Lewin Blum steht nach einem Berner Corner goldrichtig und bugsiert den Ball über die Torlinie – verdiente Führung für die Gastgeber.

40’ I 2:0 I Alvyn Sanches zeigt seine unbestrittenen technischen Fähigkeiten am Ball. Der Edeltechniker tänzelt, wartet auf den richtigen Moment und schiesst von halbrechter Position im Strafraum das 2:0.

45’ +1 I 2:1 I Dank einem traumhaften Distanzschuss von Verteidiger Jan Kronig ist Sion kurz vor der Pause aus dem Nichts zurück im Geschäft. Der Schuss schlägt in der linken oberen Ecke ein.

56’ I 2:2 I Joker Winsley Boteli sticht. Der Stürmer rutscht in den Pass des ebenfalls eingewechselten Franck Surdez’ und markiert den Ausgleich.

66’ I 3:2 I Imeri bringt den Eckball von rechts zur Mitte, wo sich Essende im Duell gegen Sow durchsetzt und per Kopfball zum 3:2 trifft.

73’ I 4:2 I Essende doppelt vom Elfmeterpunkt nach: Trockener Abschluss in die rechte untere Torecke.

So gehts weiter

YB spielt am kommenden Wochenende bereits das erste Derby der Saison gegen Meister FC Thun. Für Sion geht es unter der Woche in der Qualifikation zur Conference League auswärts gegen Bate Borisov weiter, bevor am 2. August das Heimspiel gegen den FC Luzern auf dem Speiseplan steht.