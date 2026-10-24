Samuel Essende (links) zeigt in Richtung Fans, Captain Cedric Zesiger legt den Arm um ihn. Der Stürmer hatte YB nach 59 Minuten im zweiten Anlauf in Führung gebracht. Claudio De Capitani/freshfocus

Szene des Spiels

Der Dosenöffner von YB. Nach einer Stunde Gruselkick erlöst Essende das Berner Publikum mit dem Führungstor – aber erst im zweiten Anlauf. Der YB-Eckball kommt präzise in die Box. Essende schlägt ein Luftloch. Das Heimteam bleibt aber dran. Von der anderen Seite kommt die nächste Flanke haargenau auf den Kopf von Essende, der unten rechts einnickt – Ekstase im Wankdorf.

Die Schlüsselfigur

Bahereba Guirassy macht den Sack zu. Denn keine fünf Minuten nach dem Führungstor zappelt der Ball erneut im Netz von FCSG-Goalie Zigi. Wieder ist ein Standard der Ursprung: Ein YB-Freistoss fliegt in die Box der Espen und löst ein kleines Chaos aus. Guirassy behält die Übersicht und netzt wuchtig ein. Der 28-jährige Kongolese schraubt damit seinen Score auf ein Dutzend Treffer und führt die Torschützenliste souverän an.

Zwei Spieler, ein Jubel: Bahereba Guirassy und Samuel Essende bejubeln das 2:0 gegen St. Gallen, das nur fünf Minuten nach Essendes Führungstor fällt. Claudio De Capitani/freshfocus

Das bessere Team

YB ist klar das bessere Team. Nach einer sehr harzigen esten Halbzeit löst sich der Knopf nach der Pause mit einem Doppelschlag. Die Berner kontrollieren danch die Partie, erspielen sich auch nach der ungerechtfertigten roten Karte gegen Edimilson (reguläre Grätsche) mehr Chancen und gewinnen verdient 2:0. St. Gallen blieb offensiv lange harmlos und kommt erst spät zu zwei gefährlichen Möglichkeiten.

Das Tribünengezwitscher

YB musste gegen St. Gallen ohne Trainer Gerry Seoane antreten. Der 47-Jährige war wegen Schwindelgefühlen und Unwohlsein im Spital behandelt worden; die Diagnose lautete Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr. Seoane konnte das Spital inzwischen verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Berner rechnen mit seiner Rückkehr im Verlauf der kommenden Woche.

Die Tore

59’ | 1:0 | Samuel Essende belohnt seine Hartnäckigkeit und nutzt das Chaos vor dem FCSG-Tor im zweiten Anlauf eiskalt aus.

64’ | 2:0 | Bahereba Guirassy steht nach einem Gewusel im St.-Galler-Strafraum goldrichtig und reagiert blitzschnell.

So gehts weiter

YB muss am 1. November gegen den FC Zürich ran. Einen Tag zuvor empfängt der FCSG Servette Genf.