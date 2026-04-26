News|

Ticker | Young Boys - St.Gallen | 34. Spieltag Super League 2025/2026

Werbung
YB - FCSG 0:0*

Publiziert 26. April 2026, 13:14

Aktuell ist Thun Sofameister: Bleibt das so?

LIVE

34. Spieltag

Young Boys
0 – 0
St.Gallen

Young Boys

29

St.Gallen

Alle Resultate anzeigen

Sven ForsterYannick van Buul
von
Sven Forster
Yannick van Buul
4
5
25'

Grosschance für YB

Und da kommt sie sogleich, die erste grosse Chance für die Berner! Eine Ecke findet den Kopf des aufgerückten Verteidiger Gregory Wüthrich, der den Ball nur knapp über das Tor köpft.
25'

St. Gallen macht dicht, YB ohne Ideen

Die Startphase der Partie war von vielen Foulspielen und fehlendem Spielfluss geprägt. Mittlerweile hat sich dies etwas gelegt, dennoch aber ist es wahrlich noch kein Spektakel. Die Gäste verteidigen solide und lassen YB keine Möglichkeiten, sich zu entfalten. Selbst aber kommt auch St. Gallen kaum zu Chancen.
15'

Aussichtsreiche Szene für YB

Noch wartet YB auf die erste richtige Torchance. Dennoch sind sie bemüht, sich im Umschaltspiel zu zeigen. Nachdem Monteiro sich gekonnt im Mittelfeld durchsetzt, kann er Virginius in den Lauf schicken. Dieser sieht sich aber mit einem stark verteidigenden Okoroji konfrontiert. Die aussichtsreiche Aktion endet in einem schliesslich ungefährlichen Eckball.
Werbung
10'

Lattentreffer des FC St. Gallen

Die erste Ecke der St. Galler bringt sogleich die erste Torchance, wenn auch etwas ungewöhnlich. Daschner, der den Eckball tritt, trifft nämlich direkt die Latte. Marvin Keller wäre da bezwungen gewesen.
5'

Ruppiger Start in die Partie

Schon mehrfach musste Urs Schnyder ein Foulspiel abpfeifen. Beide Mannschaften zeigen sich kämpferisch und spielen zum Teil etwas über dem erlaubten Limit.
Der Ball rollt in Bern. Entscheidet sich heute die Meisterschaft?
Werbung

Die Unparteiischen

Die Partie wird geleitet durch Urs Schnyder, der durch Marco und Benjamin Zürcher assistiert wird. Hinter den Bildschirmen in Volketswil sitzt Mirel Turkes als VAR.

Die beiden Trainer beim Interview vor der Partie

FCSG-Coach Enrico Maaßen: «Der Einzug ins Cupfinal hat viel Energie gegeben. Wir spielen mit einer sehr jungen Mannschaft gegen eine Mannschaft, die alles investieren wird, um nochmals an die europäischen Plätze heranzukommen. Das ist uns bewusst. Wir haben hier schonmal gewonnen, und das wollen wir ein zweites Mal versuchen. Wir müssen Punkte sammeln, wenn wir Platz zwei verteidigen wollen, das ist unser Ziel.»
Gerardo Seoane: «Wir haben in den letzten Spielen positive Signale gesendet. Und jetzt in der Championship Group ist sicher eine hohe Brisanz in allen Spielen drin. Wir versuchen heute, ihnen unser Spiel aufzudrücken. Es gilt, die beiden Stürmer der St. Galler unter Kontrolle zu haben.
Die allfällige Meisterschaft für Thun is überhaupt nicht unser Fokus. Wir konzentrieren uns auf unser eigenes Spiel.»

Ausgangslage

Die heutige Partie zwischen YB und dem FC St. Gallen steht natürlich gänzlich im Zeichen der Meisterschaftsentscheidung. Sollte der erste Verfolger von Thun, der FCSG, heute nicht gewinnen, so feiert Thun den Meistertitel vom Sofa aus. Bei einem Sieg wäre der Rückstand auf den designierten Meister mit 11 Punkten immer noch gross.
Auch wenn YB heute seinem Kantonsrivalen den Meistertitel bescheren könnte, werden die Berner alles um einen Sieg geben. Um die Hoffnung auf die Möglichkeit, nächste Saison europäisch zu spielen, aufrecht zu halten, sind drei Punkte gegen St. Gallen Pflicht.

Startelf des FC St. Gallen

Letzte Woche hat man noch den Einzug in den Cupfinal feiern können, und nun geht es um das Verhindern der Vorzeitigen Meisterschaft Thuns. Enrico Maaßen wechselt auf vier Positionen durch im Vergleich zum letzten Liga-Spiel gegen Luzern. Görtler ist in der Liga zurück und spielt als Kapitän wieder im Mittelfeld. Für Stevanovic kommt Daschner zum Zug, während Okoroji Gaal in der Verteidigung ersetzt.

Aufstellung der Gastgeber

Diese elf Mannen sollen es heute für Gerardo Seoane und sein Team richten. Im Vergleich zum letzten Spiel gegen Servette Genf ersetzt Bukinac den gesperrten Benito und in der Sturmspitze ist Chris Bedia für das Toreschiessen zuständig.

Stimme ab

Wird Thun heute Sofameister?

Herzlich willkommen

St. Gallen braucht einen Sieg gegen YB um den Meistertitel von Thun vorzeitig zu vermeiden. Die Partie ab 16.30 Uhr im Ticker.
Werbung

Deine Meinung zählt

0 Kommentare