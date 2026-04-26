Ticker | Young Boys - St.Gallen | 34. Spieltag Super League 2025/2026

Die beiden Trainer beim Interview vor der Partie

FCSG-Coach Enrico Maaßen: «Der Einzug ins Cupfinal hat viel Energie gegeben. Wir spielen mit einer sehr jungen Mannschaft gegen eine Mannschaft, die alles investieren wird, um nochmals an die europäischen Plätze heranzukommen. Das ist uns bewusst. Wir haben hier schonmal gewonnen, und das wollen wir ein zweites Mal versuchen. Wir müssen Punkte sammeln, wenn wir Platz zwei verteidigen wollen, das ist unser Ziel.»

Gerardo Seoane: «Wir haben in den letzten Spielen positive Signale gesendet. Und jetzt in der Championship Group ist sicher eine hohe Brisanz in allen Spielen drin. Wir versuchen heute, ihnen unser Spiel aufzudrücken. Es gilt, die beiden Stürmer der St. Galler unter Kontrolle zu haben.

Die allfällige Meisterschaft für Thun is überhaupt nicht unser Fokus. Wir konzentrieren uns auf unser eigenes Spiel.»