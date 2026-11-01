Hier schoss Selmin Hodza das 4:3 für den FC Zürich gegen die Young Boys. Christian Pfander/freshfocus

Die Szene des Spiels

Im Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Zürich sah alles nach einem 3:3 aus, doch dann kam die 82. Minute, als Selmin Hodza die Zürcher in Führung schoss. Es war das 4:3 für den FCZ. Kurz nach der Führung wurde ein Ellenbogenschlag von Umeh Emmanuel nicht geahndet. Im Gegenteil. Der Zürcher bekam einen Freistoss zugesprochen. Brisant: Am Ende siegte der FCZ 5:3 – das letzte Tor der Partie schoss ausgerechnet Emmanuel.

Die Schlüsselfigur

Trotz Niederlage: Samuel Essende. Der YB-Stürmer ist eine Bereicherung für die gesamte Super League und wohl der mit Abstand beste Stürmer der Liga. Gegen den FC Zürich erzielte er zwei Tore. Es waren wettbewerbsübergreifend in 13 Spielen die Tore 14 und 15. Essende schoss in den letzten 6 Ligaspielen ein Tor. Unglaublich!

Samuel Essende schoss zwei Tore. Christian Pfander/freshfocus

Das bessere Team

Es war ein offener Schlagabtausch, den sich die beiden Teams lieferten. Beide Teams spielten mit offenem Visier und ein Remis wäre durchaus am Ende in Ordnung gewesen. Doch Zürich war am Ende eiskalt (etwas mehr als YB) und genau deshalb ging der Sieg für das Team von Marcel Koller durchaus in Ordnung.

Die Zürcher konnten am Ende einen Sieg bejubeln. Christian Pfander/freshfocus

Der FC Zürich ist nun seit sechs Super-League-Spielen ungeschlagen, bei drei Siegen und drei Unentschieden. Eine längere Serie gelang den Zürchern zuletzt zwischen Mai und September 2024 mit zehn Spielen. Und mehr noch: Für den FCZ ist es der erste Sieg gegen YB seit dem 3. März 2024. Der YB-Horror ist also einen Tag nach Halloween beendet.

Die Young Boys mussten hingegen erstmals in dieser Super-League-Saison als Verlierer vom Platz.

Das Tribünengezwitscher

Letzte Woche gab es den Gerry-Seoane-Schock. Der YB-Trainer musste nach Schwindelgefühlen und Unwohlsein ins Spital gebracht werden. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs. Seoane konnte das Spital am Samstagnachmittag wieder verlassen. Beim Heimspiel gegen den FC St. Gallen fehlte er dennoch an der Seitenlinie. Gegen Zürich kehrte er an die Seitenlinie zurück.

Alvyn Sanches jubelte nach seinem YB-Tor zum 3:2. Christian Pfander/freshfocus

Die Tore

12’ | 0:1 | In der 10. Minute meldete sich der VAR bei Schiri Urs Schnyder. Der Ball war an den Arm von YB-Pech geprallt. Was für ein Pechvogel! Die Folge war ein Penalty, den Zürichs Philippe Kény kompromisslos in die Maschen drosch. Es war aber nicht so ein frecher Elfmeter wie vergangene Woche, als der FCZ-Stürmer gegen Luzern den Elfmeter direkt nach dem Pfiff verwandelte – ohne Anlauf.

22’ | 1:1 | Samuel Essende köpfelte einen Ball gefühlvoll in die Maschen. Der Ausgleich! Die Flanke kam von Lewin Blum, der viel zu viel Platz hatte und nicht gestört wurde.

Umeh Emmanuel sorgte für viel Wirbel. Christian Pfander/freshfocus

25’ | 1:2 | Umeh Emmanuel mit der erneuten FCZ-Führung. Alexander Hack spielte einen überragenden Pass. Emmanuel kam an den Ball und überlupfte YB-Goalie Marvin Keller gekonnt.

29’ | 2:2 | Was ist denn hier los? Wieder war es Essende, der die Berner jubeln liess. Der Super-League-Topscorer setzte sich gegen zwei Gegner durch.

29’ | 3:2 | YB ging in Führung – und nicht durch Essende! Nach einem wunderschön vorgetragenen Konter war es Alvyn Sanches, der traf. Er versenkte den Ball unhaltbar im Tor.

60’ | 3:3 | Livano Comenencia schoss den Ball gefühlvoll vom Strafraumrand ins Tor. Keller hatte bei diesem Schuss des WM-Fahrers von Curaçao keinerlei Chance.

82’ | 3:4 | Selmin Hodza verwertete einen Keller-Abpraller eines Freistosses von Kamberi perfekt. Bei diesem Gegentor machte der YB-Torhüter keine gute Figur.

92’ | 3:5 | Emmanuel traf zum 5:3-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Cédric Zesiger (YB, gegenüber blue Sport): «Wir sind die gesamte zweite Halbzeit gefühlt in der Kabine geblieben. Wir sind nicht aus der eigenen Hälfte gekommen und haben jeden Zweikampf verloren. Wir hatten einfache Ballverluste und so wird es gegen jeden Gegner schwer zu gewinnen. Es ist gerade viel Frust und Enttäuschung da.»

Selmin Hodza (FCZ): «Wir haben uns den Sieg heute fest vorgenommen. Wir haben uns die ganze Woche schon auf das Spiel vorbereitet. Dass es dann so aufgeht, da sind wir als Team natürlich umso glücklicher. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte, und hoffe natürlich, dass es genauso weitergeht.»

So gehts weiter

Die Young Boys treffen nächste Woche auf den FC Luzern, die Zürcher müssen gegen Servette ran.