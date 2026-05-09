Am Ende jubelte der FC Zürich gegen GC. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

Der FC Zürich gewann am frühen Samstagabend mit 2:1 gegen die Grasshoppers. Dank des Siegs und dem zeitgleichen Erfolg des FC Winterthurs gegen Lausanne sicherten sich die Zürcher den Ligaerhalt. Das Tor zum Sieg und zum Verbleib in der Super League schoss Sauter in der 61. Minute.

Die Schlüsselfigur

Dem Grasshopper Club Zürich war die erste Halbzeit im Stadtderby gelungen, denn Tsimba brachte den Tabellenvorletzten auf Kurs. Das Tor war ein besonderes: Erstmals in seinem 22. Einsatz in der Super League traf der 19-Jährige und sorgte für die vom GC-Anhang umjubelte Führung. Doch dann erfolgte mit einer Roten Karte der Schock.

Schiri Lukas Fähndrich zeigte die Rote Karte. Nico Ilic/freshfocus

Tsimba schlug mit dem Ellbogen gegen seinen Gegenspieler Kamberi aus. Der FCZ-Captain liess sich zwar sehr theatralisch fallen, dennoch war klar: es war eine eindeutige Tätlichkeit des GC-Talents.

Das bessere Team

Beiden Teams gelang nicht wirklich viel. Der Sieg für den FC Zürich war am Ende aber verdient. Die Grasshoppers präsentierten sich am Ende viel zu harmlos. Passendes Beispiel hierfür: Asp Jensen verschoss in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter.

Peter Zeidler ist der neue Trainer von GC. Einen Sieg feierte er nicht in seinem ersten Spiel. Nico Ilic/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Unter dem neuen GC-Trainer Peter Zeidler präsentieren sich die Grasshoppers stark verbessert. Dennoch reichte es für die Grasshoppers nicht zum Sieg, die nun weiter um den Klassenerhalt in der Super League zittern müssen. Da Winti siegte, hat GC nun zwei Runden vor Schluss noch vier Punkte Vorsprung auf den Kantonsrivalen.

Die Tore

35’ | 1:0 | Asp Jensen mit einer wunderschönen Flanke, die Tsimba perfekt vollendete.

49’ | 1:1 | Nach einer butterweichen Flanke traf Hack per Kopf.

61’ | 1:2 | Sauter avancierte zum Matchwinner. Er knallte das Spielgerät unhaltbar aus rund 18 Metern in den Winkel.

So gehts weiter

Am Dienstag kommt es zum Abstiegskracher! GC trifft um 20.30 Uhr daheim auf den FC Winterthur. Die Zürcher treffen auf den FC Luzern.