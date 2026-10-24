Pausenfazit

Mit dem Stand von 1:0 gehen der FCZ und der FCL in die Pause. Es ist eine Partie, die grösstenteils vom FCZ bestimmt wird: Der Stadtclub will sich für die Schmach gegen Aarau rehabilitieren und sorgt früh für ordentlich Verkehr vor dem Tor Leticas. Es ist der Luzerner Schlussmann, der im ersten Durchgang mit seinen Paraden dafür sorgt, dass die Gäste nicht mehr zurückliegen.

Ein enges Duell um den Ball zwischen Livano Comenencia und Lucas Silva Ferreira, wobei die Zürcher bislang mit mehr Druck das Spiel bestimmen. Martin Meienberger/freshfocus

Das Tempo des Stadtclubs überfordert aber zunehmend die FCL-Abwehr, sodass Freimann sich in der 25. Minute nur mit einer Grätsche gegen Emmanuel zu helfen weiss. Es folgt ein Penalty, den Keny aus dem Stand eiskalt verwandelt. Luzern ist zwar danach bestrebt, weiss durch Mikolajewski gar ein Abseitstor (39.) zu erzielen, doch die Führung ist durchaus verdient für den FCZ.