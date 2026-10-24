Seit dem 2:0 und dem darauffolgenden 2:1 hat die Spannung im Letzigrund deutlich zugenommen. Es ist nun ein intensives Spiel mit Kontermöglichkeiten auf beiden Seiten. Gianforte lässt dabei viel laufen, was dem Spielfluss hilft, aber auch die Härte der Fouls erhöht.
75'
Luzern erneut am drücken
Luzern macht weiter Druck und wirkt nun besser im Spiel. Über rechts versuchen es die Gäste, doch Bangoura kann klären. Es ist das erste Pflichtspiel für den Zürcher, nachdem er wegen eines Todesfalls in der Familie vonseiten des Stadtclubs beurlaubt war.
74'
Letica mit starker Parade!
Erneut ist Letica im Kasten der Luzerner gefragt: Ein Fehler von Ciganiks lädt Emmanuel zu einem Konter ein. Der Zürcher umdribbelt Hua Freimann und zieht aus spitzem Winkel allein vor dem Tor ab. Doch Letica macht sich lang und pariert den Ball mit Einsatz seines Kopfes – eine starke Parade!
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72'
Es bleibt die letzte Aktion des Luzerner Torschützen. Gleich danach werden Kabwit und Zimmermann von FCL-Coach Udo Portmann ausgewechselt. Dantas Fernandes und Oehlers kommen ins Spiel.
71'
2 : 1
Tor für den FC Luzern! Erstmals trifft der FCL nach einer Ecke in dieser Saison! Luzern belohnt sich für eine starke Druckphase – und zwar per Kopf. Kabwit steigt bei einer Di-Giusto-Ecke am höchsten und kann den Ball ungestört im unteren linken Eck unterbringen. Huber weiss nicht zu reagieren und Zürich bleibt damit auch diese Saison weiterhin ohne Zu-Null-Spiel.
70'
Wieder ein Abschluss der Gäste!
Es scheint wie verrückt und langsam wuchern die Gäste ihre Chancen: Auf der rechten Seite kann sich Kabwit im Duell durchsetzen und vor das Tor ablegen, wo Mikolajewski gut getimt richtig einläuft. Sein Abschluss geht aber, wie zuvor der von Toggenburger, in die Beine von Huber.
68'
Druckphase der Luzerner geht weiter
Es ist die Druckphase des FC Luzern: Nachdem Dorn den Ball auf seiner rechten Seite erneut vor das Tor von Huber getragen hat, folgt der Ball ins Rückfeld, wo Winkler lauert. Der Luzerner lässt einen wuchtigen Abschluss ab, der neben dem rechten Pfosten einschlägt.
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66'
FCL-Youngster vergibt nächste Chance!
Während der jüngere Bruder ins Spiel kommt, dreht der ältere auf: Matteo Di Giusto zieht vom linken Strafraumrand ins Zentrum, den Ball am Fuss, auf der Suche nach einer Abschlussmöglichkeit. Kurz nach dem Punkt folgt ein harmloser Schuss, der aber in die Füsse von Toggenburger landet. Der Youngster, der davon selbst etwas überrascht ist, lenkt den Ball in die Beine von Huber.
64'
Marcel Koller nimmt beim FCZ zwei Wechsel vor. Comencia und Spadauda verabschieden sich, wodurch es zu einem Bruderduell kommt. Nevo Di Giusto kommt zusammen mit Bangoura ins Spiel.
63'
Emmanuel im Dribbling
Emmanuel bittet Dorn auf der linken Seite zum Tanz und kommt mit seinem Dribbling tief in den Strafraum. Die nachfolgende Flanke geht jedoch in die Arme von Letica.
60'
Toggenburger vergibt Top-Chance!
Luzern vergibt zur Stundenmarke eine riesige Torchance. Über die linke Seite weiss Luzern, das Spiel schnell zu gestalten, wobei Mikolajewski im Zentrum den Ball noch im Fallen zu Winkler in den Strafraum geben kann. Dieser könnte selbst schiessen, hat aber das Auge für den freistehenden Toggenburger. Der Youngster hat eine Menge Platz, legt den Ball aber um einen Meter flach neben den rechten Pfosten. Da wäre mehr drin für die Gäste!
58'
Luzern weiter Probleme mit dem Pressing
Wie schon über weite Teile des Spiels hat Luzern weiterhin Probleme mit dem frühen Pressing der Zürcher. Diese kommen so beinahe zur nächsten Chance, doch Reichmuth vertändelt den Ball kurz vor dem Strafraum.
56'
Für Udo Portmann wird es nun Zeit zu wechseln: Die Eigengewächse Winkler und Toggenburger lösen Ouwusu und Ferreira im Luzerner Mittelfeld ab.
55'
Wie reagiert Luzern?
Die Innerschweizer sind erneut gefordert und schaffen es bislang nicht, direkt zu antworten. Sie sind eher im Glück, nicht selbst gleich in einen Konter zu laufen.
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52'
2 : 0
Eigentor und der FC Zürich profitiert! Der FC Zürich bleibt auch im zweiten Durchgang dominant und profitiert vom nächsten Unglück für Bung Meng Freimann. Auslöser ist ein Abschluss von Reichmuth aus rund 17 Metern zentral vor dem Tor. Der Ball springt von Ciganiks zu einem der Freimann-Brüder und sorgt für eine lupfenhafte Flugkurve über Letica ins obere rechte Eck. Bislang kein gelungenes Duell für Bung Meng Freimann: Erst verschuldete er den Penalty, nun ist er auch noch Eigentorschütze.
49'
Kurz Stille im Letzigrund
Für einen Moment wird es still im gut gefüllten Letzigrund an einem kalten Samstagnachmittag. Der Grund: Die FCZ-Fans in der Südkurve gedenken mit einem Banner und einem einzelnen Pyro einer kürzlich verstorbenen Anhänger und legen eine Gedenkminute ein.
49'
Reichmuth sieht nach dem Trikotziehen gegen einen Luzerner die gelbe Karte. Bislang bleibt es eine durchaus faire Partie für Schiedsrichter Nico Gianforte.
48'
Keny im Weg?
Die Zürcher sind wieder in Richtung Letica unterwegs: Reichmuth bekommt den Ball zentral am Strafraumrand und will aus der zweiten Reihe loslegen – doch ausgerechnet Keny steht seinem Versuch im Weg.
46'
Nun Zürich mal unter Druck
Anstoss für die Zürcher, die sich nun dem frühen Pressing des Gegners stellen müssen. Es folgt jedoch ein Foul von Freimann an Keny im Duell um den Ball.
Wir kommen mit dem Stand von 1:0 aus der Pause. Der Ball rollt wieder in Zürich!
Wir wollen wissen…
Bislang konnte Matteo Di Giusto gegen seinen Lieblingsgegner noch nicht punkten. Da stellt sich die Frage:
Kann Di Giusto gegen den FCZ erneut als Scorer überzeugen?
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Blick auf Luzerns Torgarant
Zur Pause werfen wir noch einen Blick auf Luzerns eigentlichen Offensivgaranten Matteo Di Giusto: Bislang erzielte er sieben Super-League-Tore gegen den FC Zürich. Gegen keine andere Mannschaft war er an so vielen Toren direkt beteiligt wie gegen den FCZ (zehn Torbeteiligungen bei sieben Toren und drei Assists).
Pausenfazit
Mit dem Stand von 1:0 gehen der FCZ und der FCL in die Pause. Es ist eine Partie, die grösstenteils vom FCZ bestimmt wird: Der Stadtclub will sich für die Schmach gegen Aarau rehabilitieren und sorgt früh für ordentlich Verkehr vor dem Tor Leticas. Es ist der Luzerner Schlussmann, der im ersten Durchgang mit seinen Paraden dafür sorgt, dass die Gäste nicht mehr zurückliegen.
Das Tempo des Stadtclubs überfordert aber zunehmend die FCL-Abwehr, sodass Freimann sich in der 25. Minute nur mit einer Grätsche gegen Emmanuel zu helfen weiss. Es folgt ein Penalty, den Keny aus dem Stand eiskalt verwandelt. Luzern ist zwar danach bestrebt, weiss durch Mikolajewski gar ein Abseitstor (39.) zu erzielen, doch die Führung ist durchaus verdient für den FCZ.
Ein flacher Schuss aus der zweiten Reihe von Reichmuth zieht knapp am linken Pfosten vorbei und dann geht es auch ohne Nachspielzeit in die Pause.