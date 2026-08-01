Der FC Zürich darf an seinem 130. Geburtstag über den ersten Saisonsieg jubeln. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 35. Minute bekam der FC Zürich einen Freistoss an der Seite des Strafraums zugesprochen. Valon Berisha setzte sich den Ball und schlug das Leder in Richtung Mitspieler im Fünfmeterraum. Der Ball wurde länger und länger – und lag plötzlich im Netz! Servette-Goalie Edvinas Gertmonas wurde offenbar so stark von der Sonne geblendet, dass er mit den Händen glatt unter dem Ball durchschlug. Berishas Lächeln beim Jubel war zu entnehmen, dass er wusste, dass da eine gehörig Hilfe von Mutter Natur im Spiel war.

Die Schlüsselfigur

Der Torschütze zum 1:0 machte eine klasse Partie. Valon Berisha kämpfte wie ein Terrier im Mittelfeld um jeden Ball und machte auch nach seinem Tor mit hervorragenden langen Bällen auf sich aufmerksam. Der 33-Jährige gab ein gutes Vorbild für seine vielen jungen Teamkollegen ab.

Valon Berisha traf sehenswert zum 1:0 Nico Ilic/freshfocus

Das bessere Team

Die Partie am Nationalfeiertag im Letzigrund fand ihren verdienten Sieger. Der FCZ behielt die drei Punkte zurecht. Während die erste Halbzeit abgesehen vom Führungstor der Gastgeber wenig Highlights bot, waren die zweiten 45 Minuten durchaus attraktiver. Beide Teams trauten sich in der Offensive mehr zu. Servette war im Angriffsdrittel jedoch nicht ganz so konsequent wie der Stadtclub. Die Zürcher hatten ihre Gegner weitgehend im Griff und liessen nur wenige Chancen zu. Der Anschlusstreffer der Genfer kam zu spät, um noch etwas Zählbares herauszuholen.

Das Tribünengezwitscher

Beide Fanlager machten in diesem Spiel auf sich aufmerksam. Der FCZ feierte an diesem 1. August sein 130-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag gab es eine riesige Choreographie der Zürcher Fans, die sich über mehrere Sektoren erstreckte. Die Mannschaft spielte zudem in speziellen Trikots, die nur in dieser Partie zum Einsatz kamen.

Ein Teil der FCZ-Choreographie vor dem Spiel. Nico Ilic/freshfocus

Auf der anderen Seite gaben die Servettiens ein unschönes Bild ab. Schon lange herrscht innerhalb der Genfer Ultras ein Streit zwischen einer Fan-Gruppierung und den restlichen Anhängern. Die kleine Fangruppe, die sich abspaltete, verfolgte das Spiel von der Haupttribüne aus, unweit der Plexiglasscheibe, die sie von dem eigentlichen Genfer Block trennte. In der ersten Halbzeit rannten plötzlich mehrere vermummte Chaoten aus dem regulären Gästesektor zur Trennscheibe und warfen schwarze Rauchpetarden zur zweiten Fangruppe. Die zu eskalierende Situation beruhigte sich wieder, weil die kleine, separierte Gruppe die Tribüne im Anschluss verliess.

Die Tore

35’ | 1:0 | Valon Berisha trifft direkt per Freistoss zur Zürcher Führung und profitiert von einem üblen Goalie-Fehler.

79’ | 2:0 | Der kurz zuvor eingewechselte Mohamed Bangoura trifft aus nächster Nähe mit seinem ersten Ballkontakt.

90’+1 | 2:1 | Tiemoko Ouattara bringt die Genfer mit einem satten Flachschuss wieder ran.

So gehts weiter

Servette spielt nächsten Samstag um 20:30 Uhr zu Hause gegen die Grasshoppers. Für den FCZ geht es einen Tag später nach Lugano. Die Partie startet um 14 Uhr.