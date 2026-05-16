Wechsel Servette FC. Lilian Njoh kommt für Thomas Lopes.
61'
Wechsel Servette FC. Mardochée Miguel kommt für Jérémy Guillemenot.
60'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
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60'
Sebastian Walker (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ball pariert. Jérémy Guillemenot (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
59'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Philippe Kény (FC Zürich).
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56'
Ball abgeblockt. Thomas Lopes (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lamine Fomba.
53'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Frick.
53'
Ball pariert. Ilan Sauter (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
52'
Philippe Kény (FC Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Marco Burch (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Philippe Kény (FC Zürich).
50'
Loun Srdanovic (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Bledian Krasniqi (FC Zürich).
49'
Foul von Steve Rouiller (Servette FC).
49'
Philippe Kény (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Marco Burch (Servette FC).
46'
Philippe Kény (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Zürich und Servette FC ist 0:1.
47'
Ball pariert. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Junior Kadile mit einer Flanke.
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46'
Foul von Steve Rouiller (Servette FC).
46'
Philippe Kény (FC Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Jérémy Guillemenot (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Selmin Hodza.
45'
Vorbeigeschossen. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Loun Srdanovic mit einer Flanke.
44'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Selmin Hodza (FC Zürich).
42'
Lamine Fomba (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Lamine Fomba (Servette FC).
42'
Philippe Kény (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Jérémy Guillemenot (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Foul von Jérémy Guillemenot (Servette FC).
40'
Selmin Hodza (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Vorbeigeschossen. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Loun Srdanovic mit einer Flanke.
38'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Loun Srdanovic (Servette FC).
36'
Ivan Cavaleiro (FC Zürich) sieht die Rote Karte.
36'
Loun Srdanovic (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ivan Cavaleiro (FC Zürich).
35'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Loun Srdanovic.
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34'
Vorbeigeschossen. Junior Kadile (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Loun Srdanovic nach einer Ecke.
33'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walker.
32'
David Douline (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Umeh Emmanuel (FC Zürich).
31'
Vorbeigeschossen. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Thomas Lopes mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walker.
31'
Ball abgeblockt. Jérémy Guillemenot (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Kadile mit einer Flanke.
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30'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Selmin Hodza.
29'
Foul von Junior Kadile (Servette FC).
29'
Selmin Hodza (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Zürich und Servette FC ist 0:1. Jérémy Guillemenot (Servette FC) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Junior Kadile.
22'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Ilan Sauter (FC Zürich).
22'
Wechsel FC Zürich. Umeh Emmanuel kommt für Juan José Perea aufgrund einer Verletzung.
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19'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Selmin Hodza.
18'
Vorbeigeschossen. Nelson Palacio (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bledian Krasniqi.
18'
Foul von David Douline (Servette FC).
18'
Nelson Palacio (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Juan José Perea (FC Zürich).
14'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
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11'
Vorbeigeschossen. Jérémy Guillemenot (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
10'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Ilan Sauter.
9'
Ball abgeblockt. Lamine Fomba (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Mráz mit einem langen Ball.
8'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Loun Srdanovic.
7'
Abseits FC Zürich. Philippe Kény spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Selmin Hodza im Abseits.
5'
Ball abgeblockt. Cheveyo Tsawa (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Loun Srdanovic.
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3'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Juan José Perea (FC Zürich).
3'
Ball pariert. Jérémy Guillemenot (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Zürich und Servette FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.