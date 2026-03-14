Benjamin Kololli kritisiert: «Der FC Zürich hat seine Identität verloren»

«Der FCZ hat seine Identität verloren»: Sion-Torschütze und Ex-FCZler Benjamin Kololli. 20min/Sebastian Riedeer

Szene des Spiels

Es sind gleich zwei kuriose Szenen, die zu einem Tor führen: Nach rund einer Stunde steht Alexander Hack dem pfeilschnellen Ilyas Chouaref im Strafraum auf den Fuss. Schiedsrichter Dudic gibt jedoch Chouaref die gelbe Karte für eine Schwalbe. Dann schaltet sich der VAR ein und der Unparteiische korrigiert seinen Entscheid. Gelb für Hack und Penalty für Sion.

Nur vier Minuten später lässt sich Sion-Goalie Anthony Racciopi einen sicher geglaubten Ball durch seine Hände flutschen. Einwechselspieler Juan José Perea reagiert im Fünfer am schnellsten und schiebt die Kugel über die Linie.

Die Schlüsselfigur

Benjamin Kololli ist der mit Abstand aktivste Spieler beim FC Sion. Der ehemaliger FCZ-Mittelfeldspieler will vor der voll besetzten Südkurve zeigen, was er noch drauf hat. Der Letzigrund mit über 11’000 Zuschauern wirkt wie ein Jungbrunenn für den 33-jährige Walliser. In der ersten Halbzeit feuert er zwei Salven ab. Nach der Pause belohnt er seinen Auftritt mit einem Penaltytor.

Mann des Spiels: Benjamin Kololli belohnte seinen starken Auftritt mit einem Penaltytor. Martin Meienberger/freshfocus

Das bessere Team

Der FCZ nimmt von Beginn weg das Zepter in die Hand – Sion lauert auf Konter. Trotz der frühen Druckphase gelingt den Zürchern wenig. Die besten Chancen bieten sich erst nach 20 Minuten durch Kény und Tsawa. Beim FC Sion sorgt Kololli zwei Mal für etwas Gefahr.

In der zweiten Halbzeit das umgekehrte Bild: Sion dominiert und das Heimteam verfällt in Passivität. Die Walliser gehen in der Folge verdient in Führung, werden durch den Fehler von Racciopi aber bitter bestraft. Am Ende macht allein das glückliche Köpfchen von Kreshniq Hajrizi den Unterschied.

Typisch für den FCZ: Es ist bereits das dritte Mal in Serie, dass sie kurz vor Schluss das entscheidende Tor kassieren.

Das Tribünengezwitscher

Der FCZ hat personaltechnisch eine turbulente Woche hinter sich: Co-Trainer Johan Vonlanthen und Analyst Pieter Morel mussten überraschend den Verein verlassen. Der neue starke Mann an der Seite von Cheftrainer Denis Hediger ist Carlos Bernegger, der seit Wochen an Bord ist und sich während der Partie gegen Sion aktiv einschaltete.

Neue Sorgenfalten: Dennis Hediger kommt mit dem FCZ nicht vom Fleck. Martin Meienberger/freshfocus

Stimmen zum Spiel

FCZ-Trainer Dennis Hediger: «Ich erzähle Woche für Woche die gleiche Geschichte. Wir sind zu wenig aggressiv. Wir müssen konsquenter verteidigen und nach vorne mehr Zug auf das Tor bringen. Die Serie mit den späten Gegentoren müssen wir endlich brechen.»

Penaltytorschütze Benjamin Kololli: «Ich konnten nach meinem Treffer nicht jubeln. Ich hatte tolle drei Jahre hier – die Fans sind brutal. Ich habe viel Respekt für den FCZ, der momentan in einer schwierigen Situation steckt. Der Verein hat ein bisschen seine Identät verloren.»

Die Tore

66’ | 0:1 | Benjamin Kololli verlädt FCZ-Goalie Silas Huber beim Foulpenalty souverän.

70’ | 1:1 | Juan José Perea kommt als Joker und trifft nach wenige Sekunden.

85’ | 1:2 | Kreshniq Hajrizi trifft per Kopf aus der Strafraummitte unten rechts zum Sieg.

So gehts weiter

Der FC Zürich empfängt am nächten Samstag den FC Thun (18 Uhr). Am gleichen Tag hat der FC Sion den FC St. Gallen zu Gast (20.30 Uhr). Und GC spielt am Sonntag in Genf an.