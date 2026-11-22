Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 2:2.
92'
Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Foul von Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879).
92'
Livano Comenencia (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball pariert. Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Leon Frokaj mit einer Flanke.
91'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Hack.
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91'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Foul von Tom Gaal (FC St. Gallen 1879).
91'
Umeh Emmanuel (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 2:2. Alexander Hack (FC Zürich) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Livano Comenencia mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
87'
Tom Gaal (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
85'
Ball pariert. Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jozo Stanic.
85'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Betim Fazliji kommt für Lukas Daschner.
84'
Foul von Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879).
84'
Alexander Hack (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Livano Comenencia.
81'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
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81'
Vorbeigeschossen. Mohamed Bangoura (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
81'
Ball abgeblockt. Doron Lichtenstein (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philippe Kény.
81'
Vorbeigeschossen. Leandro Schödler (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Livano Comenencia mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Mostafa Heydari.
80'
Wechsel FC Zürich. Din Ramic kommt für Kevin Spadanuda.
80'
Wechsel FC Zürich. Mohamed Bangoura kommt für Selmin Hodza.
77'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 1:2. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
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76'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Spadanuda.
76'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Hack.
75'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Leon Frokaj.
74'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Joel Ruiz kommt für Hugo Vandermersch.
74'
Abseits FC St. Gallen 1879. Andrin Hunziker spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
73'
Abseits FC St. Gallen 1879. Lawrence Ati Zigi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
71'
Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Selmin Hodza (FC Zürich).
68'
Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Umeh Emmanuel (FC Zürich).
68'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Aliou Balde kommt für Carlo Boukhalfa.
68'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Leon Frokaj kommt für Lukas Görtler.
67'
Ball pariert. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
65'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walker.
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65'
Vorbeigeschossen. Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrin Hunziker nach einer Ecke.
65'
Vorbeigeschossen. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lukas Görtler mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Hack.
64'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
63'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Doron Lichtenstein.
61'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Silas Huber.
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61'
Ball pariert. Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Daschner.
60'
Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Selmin Hodza (FC Zürich).
58'
Foul von Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879).
58'
Kevin Spadanuda (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
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53'
Vorbeigeschossen. Umeh Emmanuel (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Livano Comenencia.
51'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 1:1. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Lukas Daschner.
51'
Ball pariert. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
48'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walker.
48'
Ball abgeblockt. Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlo Boukhalfa.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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46'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
46'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
44'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte.
44'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Kevin Spadanuda (FC Zürich).
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43'
Foul von Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879).
43'
Doron Lichtenstein (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Selmin Hodza (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Umeh Emmanuel.
39'
Philippe Kény (FC Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Philippe Kény (FC Zürich).
38'
Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Selmin Hodza (FC Zürich).
36'
Abseits FC Zürich. Selmin Hodza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Livano Comenencia im Abseits.
36'
Ball pariert. Livano Comenencia (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Philippe Kény mit einem Steilpass.
36'
Ball pariert. Kevin Spadanuda (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Livano Comenencia mit einem langen Ball.
35'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Philippe Kény (FC Zürich).
34'
Vorbeigeschossen. Alexander Hack (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Walker mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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33'
Foul von Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879).
33'
Lindrit Kamberi (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlo Boukhalfa.
28'
Tom Gaal (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Umeh Emmanuel (FC Zürich).
25'
Lindrit Kamberi (FC Zürich) sieht eine Gelbe Karte.
25'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte.
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25'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte.
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879 ist 1:0. Umeh Emmanuel (FC Zürich) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Selmin Hodza.
23'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Livano Comenencia (FC Zürich).
20'
Foul von Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879).
20'
Kevin Spadanuda (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andrin Hunziker.
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18'
Ball abgeblockt. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
18'
Ball pariert. Philippe Kény (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
17'
Ball abgeblockt. Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball abgeblockt. Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrin Hunziker.
16'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Doron Lichtenstein.
16'
Ball pariert. Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tom Gaal.
13'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Lindrit Kamberi.
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13'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
9'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
8'
Ball pariert. Leandro Schödler (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Umeh Emmanuel.
7'
Foul von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
7'
Selmin Hodza (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
Werbung
4'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walker.
4'
Ball abgeblockt. Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Alexander Hack (FC Zürich).
2'
Handspiel von Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879).
2'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walker.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Zürich und FC St. Gallen 1879.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.