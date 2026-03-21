FC Thun: Macht Thun beim FCZ den nächsten Schritt zum Meistertitel?

Mauro Lustrinelli und der FC Thun verlieren gegen den FC Zürich 1:2. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

Etwas mehr als eine Stunde war gespielt, da flog beim Spielstand von 1:1 der Ball FCZ-Verteidiger Vujevic im eigenen Strafraum an die Hand. Viele im Stadion und vor den TV-Bildschirmen vermuteten, dass es hier für dieses Vergehen einen Handspenalty für Thun geben würde. Schiedsrichter Fähndrich entschied sich nach Konsultation der Videobilder aber dann dafür, keinen Elfer zu pfeifen. Bei Blue waren sich die Experten und der Schiri-Experte einig: «Das war ein klarer Penalty.»

Thun hatte hier sicherlich etwas Schiri-Pech, aber in zwei anderen Situationen eher Schiri-Glück. Meichtry hätte für ein Foul ebenso die Gelb-Rote sehen können wie später auch Ibayi, der nach einem taktischen Foul noch den Ball weg schlug.

Dem FCZ kanns am Ende egal sein. Dank dem Kopfballtreffer von Cavaleiro (77.) fahren die Zürcher nach vier Pleiten in Serie mal wieder einen Sieg ein, während Thun erstmals seit Dezember wieder als Verlierer vom Platz geht.

Die Schlüsselfigur

FCZ-Neuzugang Valon Berisha musste erst vor wenigen Wochen mitansehen, wie sein Cousin bei einem Verkehrsunfall in Österreich verstorben ist. Am Samstag spielte Kosovare gegen den Spitzenreiter eine starke Partie und bereitete sowohl das 1:0 als auch das 2:1 toll vor.

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit war Thun zu Beginn extrem dominant aber auch ineffizient. Der FCZ hingegen nutzte seine erste Torchance. Nachdem Seitenwechsel entwickelte sich ein relativ ausgeglichenes Spiel ohne viele attraktive Spielszenen, ehe der FCZ doch nochmal zuschlug.

Das Tribünengezwitscher

Thun-Captain Marco Bürki verpasste in dieser Saison vor dem Duell gegen den FCZ bloss zwei Spiele wegen einer Gelbsperre. Am Samstag fehlte der Verteidiger nun, weil er sich nicht rechtzeitig von einem viralen Infekt erholte.

Die Tore

15’ | 1:0 | Mit der ersten Chance gehen die Gastgeber in Führung! Nach dem Eckball können die Thuner nicht klären. Zürich bleibt dran und bringt das Leder wieder in die Box. Thun ist nicht gut sortiert. Reverson trifft per Kopf.

38’ I 1:1 I Die Berner Oberländer holen tief in der Hälfte der Zürcher einen Einwurf heraus. Diesen führen sie schnell aus. Bertone hat an der linken Sechzehnerecke etwas Freiraum und trifft herrlich ins weite Eck!

77 I 2:1 I Aus dem Nichts geht Zürich wieder in Front. Cavaleiro trifft per Kopf auf Flanke von Berisha.

So gehts weiter

Nun steht erstmal die Nati-Pause an. Danach gehts für Thun weiter mit einem Auswärtsspiel in Lugano, währender FCZ am Ostermontag in St. Gallen antreten wird.