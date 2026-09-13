Fazit zur Pause

Die Unzufriedenheit ist den Fans im Letzigrund anzumerken. Als Fedayi San zum Pausentee bat, pfiffen die Zuschauenden die Akteure auf dem Rasen aus.

Und dies, weil die Gastgeber gegen Vaduz grosse Mühe bekunden. In der 13. Minute geriet man bereits in Rückstand, Marcel Monsberger hatte auf Flanke von Nicolas Hasler zum 1:0 getroffen, und in der Folge konnte man das Spiel nie kontrollieren. Die Gäste hatten 74 Prozent Ballbesitz und liessen nur wenig zu, kamen aber selbst auch nicht zu vielen Chancen. Zum grossen Verdruss der Zürcher musste nach einer halben Stunde auch noch Stürmer Damienus Reverson verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die wenigen Nadelstiche, die der FCZ setzen konnte und meist durch Kény lanciert wurden, brachten wenig Erfolg.