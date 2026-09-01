Formkurve

Die Berner Young Boys kommen voller Selbstvertrauen ins Letzigrund. Nach dem fulminanten Saisonstart sind sie derweil wohl der Meister-Favorit schlechthin. Allein der Kader überstrahlt die Konkurrenz. Zuletzt liess YB gegen Basel aber Punkte liegen.

Andere Welt beim FCZ. Dort war der Saisonstart holprig. Zuletzt gelang den Zürchern aber in Lausanne der zweite Saisonsieg. Dieser dürfte der Moral gutgetan haben. Trotzdem kam bereits nach dem Spiel ein kleiner Dämpfer. Perea beklagte sich offenbar unrühmlich beim Trainer und ist deshalb heute suspendiert.

Die Young Boys sind in Zürich der klare Favorit. Doch was steckt in diesem FCZ?