News|

Ticker | Zürich - Young Boys | 6. Spieltag Super League 2026/2027

Werbung
FCZ – YB 0:0*

Publiziert 01. September 2026, 20:30

Überrollt die YB-Offensive auch den FCZ?

LIVE

6. Spieltag

Zürich
0 – 0
Young Boys

Zürich

1

Young Boys

Alle Resultate anzeigen

Florian Gnägi
Tobias Matsch
von
Florian Gnägi (im Letzigrund)
Tobias Matsch
Bevorzugte Quelle

Formkurve

Die Berner Young Boys kommen voller Selbstvertrauen ins Letzigrund. Nach dem fulminanten Saisonstart sind sie derweil wohl der Meister-Favorit schlechthin. Allein der Kader überstrahlt die Konkurrenz. Zuletzt liess YB gegen Basel aber Punkte liegen.
Andere Welt beim FCZ. Dort war der Saisonstart holprig. Zuletzt gelang den Zürchern aber in Lausanne der zweite Saisonsieg. Dieser dürfte der Moral gutgetan haben. Trotzdem kam bereits nach dem Spiel ein kleiner Dämpfer. Perea beklagte sich offenbar unrühmlich beim Trainer und ist deshalb heute suspendiert.
Die Young Boys sind in Zürich der klare Favorit. Doch was steckt in diesem FCZ?

Aufstellung Young Boys

Monteiro ist bereits in Lecce. Zesiger ist immer noch verletzt. Sonst kann Seoane auf seine besten Kräfte zählen. Neuzugang Herba Guirassy sitzt bereits auf der YB-Bank.

Aufstellung FCZ

Mit Hodza und Sauter fallen beim FCZ gegen die Berner Offensivpower zwei Stammverteidiger verletzt aus. Chris Kablan darf deshalb wieder einmal spielen.
Werbung

Was denkst du?

Herzlich willkommen!

Hallo liebe Fussballfreunde! Der FC Zürich spielt heute Abend zu Hause gegen die Berner Young Boys. Los gehts um 20.30 Uhr – hier im Ticker gibts alle Infos zum Spiel.

Deine Meinung zählt

7 Kommentare