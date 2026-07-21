Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 1:4.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 1:4.
94'
Vorbeigeschossen. Daniel Håkans (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Filip Jagiello.
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93'
Kevin Yakob kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Aarhus GF hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
93'
Das Spiel läuft wieder.
93'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kevin Yakob (Aarhus GF).
91'
Yannick Agnero (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Magnus Knudsen (Aarhus GF).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Frederik Tingager (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jacob Andersen.
89'
Vorbeigeschossen. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Kristian Arnstad.
88'
Vorbeigeschossen. Antoni Kozubal (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
87'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Jacob Andersen (Aarhus GF).
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87'
Foul von Pablo Rodríguez (Lech Posen).
87'
Magnus Knudsen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Wojciech Monka (Lech Posen).
85'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Leo Bengtsson (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Rodríguez.
84'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
84'
Kevin Yakob (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Wechsel Aarhus GF. Tómas Kristjánsson kommt für Gift Links.
83'
Foul von Daniel Håkans (Lech Posen).
83'
Jacob Andersen (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Pablo Rodríguez (Lech Posen).
81'
Kevin Yakob (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel Lech Posen. Robert Gumny kommt für Joel Pereira aufgrund einer Verletzung.
78'
Das Spiel läuft wieder.
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77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joel Pereira (Lech Posen).
74'
Foul von Yannick Agnero (Lech Posen).
74'
Frederik Tingager (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Aarhus GF. Jacob Andersen kommt für Jonas Jensen-Abbew.
73'
Wechsel Aarhus GF. James Bogere kommt für Tobias Bech.
73'
Wechsel Aarhus GF. Kevin Yakob kommt für Mikael Anderson.
72'
Ball abgeblockt. Gift Links (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Frederik Emmery mit einem langen Ball.
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69'
Yannick Agnero (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Yannick Agnero (Lech Posen).
69'
Frederik Emmery (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ball abgeblockt. Wojciech Monka (Lech Posen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoni Kozubal mit dem Kopf.
68'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Jensen-Abbew.
67'
Wechsel Lech Posen. Yannick Agnero kommt für Mikael Ishak.
66'
Wechsel Lech Posen. Leo Bengtsson kommt für Patrik Wålemark.
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66'
Wechsel Lech Posen. Daniel Håkans kommt für Luis Palma.
65'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 1:4. Patrik Wålemark (Lech Posen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Luis Palma mit einem langen Ball.
64'
Vorbeigeschossen. Mikael Ishak (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
63'
Ball pariert. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Frederik Emmery.
61'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 1:3. Terry Yegbe (Lech Posen) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Wojciech Monka.
60'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Mikael Anderson (Aarhus GF).
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60'
Ball abgeblockt. Kristian Arnstad (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss von links aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Vorbeigeschossen. Magnus Knudsen (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
55'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 1:2. Kristian Arnstad (Aarhus GF) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Frederik Emmery nach einem Konter.
54'
Wechsel Lech Posen. Filip Jagiello kommt für Radoslaw Murawski.
53'
Wojciech Monka (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Tobias Bech (Aarhus GF).
52'
Ball abgeblockt. Pablo Rodríguez (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wojciech Monka.
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51'
Abseits Lech Posen. Pablo Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luis Palma im Abseits.
50'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte.
50'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
50'
Mikael Anderson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Joel Pereira.
46'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
46'
Mikael Anderson (Aarhus GF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 0:2.
51'
Gift Links (Aarhus GF) sieht eine Gelbe Karte.
51'
Gift Links (Aarhus GF) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
46'
Vorbeigeschossen. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Eric Kahl mit einem langen Ball.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball abgeblockt. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikael Ishak.
42'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 0:2. Patrik Wålemark (Lech Posen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Antoni Kozubal.
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40'
Ball pariert. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
40'
Wechsel Aarhus GF. Mads Hedenstad kommt für Sebastian Jørgensen.
37'
Jesper Hansen (Aarhus GF) sieht die Rote Karte.
36'
VAR Entscheidung: Karte geändert Jesper Hansen (Aarhus GF).
34'
Handspiel von Jesper Hansen (Aarhus GF).
33'
Ball abgeblockt. Frederik Emmery (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eric Kahl.
32'
Ball pariert. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joel Pereira.
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31'
Foul von Frederik Emmery (Aarhus GF).
31'
Patrik Wålemark (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aarhus GF und Lech Posen ist 0:1. Mikael Ishak (Lech Posen) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Joel Pereira nach einem Konter.
29'
Ball abgeblockt. Luis Palma (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Rodríguez.
27'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Luis Palma.
22'
Foul von Jonas Jensen-Abbew (Aarhus GF).
22'
Pablo Rodríguez (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Abseits Aarhus GF. Frederik Tingager spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikael Anderson im Abseits.
20'
Ball pariert. Michal Gurgul (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Radoslaw Murawski.
19'
Ball abgeblockt. Patrik Wålemark (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joel Pereira mit einem langen Ball.
18'
Foul von Frederik Tingager (Aarhus GF).
18'
Mikael Ishak (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jonas Jensen-Abbew (Aarhus GF).
17'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Ball abgeblockt. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikael Anderson mit einer Flanke.
17'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Terry Yegbe.
13'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
11'
Sebastian Jørgensen (Aarhus GF) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Michal Gurgul (Lech Posen).
8'
Ball abgeblockt. Antoni Kozubal (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Rodríguez.
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7'
Abseits Aarhus GF. Frederik Emmery spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikael Anderson im Abseits.
7'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Terry Yegbe.
5'
Vorbeigeschossen. Mikael Anderson (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Eric Kahl.
4'
Frederik Emmery (Aarhus GF) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Joel Pereira (Lech Posen).
2'
Ecke Lech Posen. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Emmery.
1'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Magnus Knudsen (Aarhus GF).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aarhus GF und Lech Posen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.