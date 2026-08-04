Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon ist 2:1.
94'
Matej Rynes (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Foul von Matej Rynes (AC Sparta Prag).
93'
Ernest Nuamah (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Wechsel AC Sparta Prag. Garang Kuol kommt für John Mercado.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Jakub Surovcík (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Ernest Nuamah (Olympique Lyon).
89'
Ball pariert. Malick Fofana (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
85'
Wechsel AC Sparta Prag. Ebrima Singhateh kommt für Jonatan Braut Brunes.
85'
Wechsel AC Sparta Prag. Hugo Sochurek kommt für Adam Karabec.
84'
Wechsel AC Sparta Prag. Lukás Haraslín kommt für Josimar Alcócer.
84'
Asger Sørensen (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
83'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Adam Sevínsky.
83'
Ball abgeblockt. Ainsley Maitland-Niles (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abner Vinícius.
83'
Ball abgeblockt. Ruben Kluivert (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einer Flanke.
83'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Asger Sørensen.
82'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von John Mercado.
82'
Ball abgeblockt. Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Karabec mit einer Flanke.
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81'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Surovcík.
80'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Adam Sevínsky.
80'
Ball abgeblockt. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abner Vinícius mit einer Flanke.
79'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Adam Sevínsky.
79'
Ball abgeblockt. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles.
77'
Vorbeigeschossen. Ernest Nuamah (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles.
76'
Foul von Josimar Alcócer (AC Sparta Prag).
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76'
Dominik Greif (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Olympique Lyon. Ernest Nuamah kommt für Mohamed Ouédraogo.
75'
Wechsel Olympique Lyon. Malick Fofana kommt für Mathys de Carvalho.
75'
Wechsel AC Sparta Prag. Santiago Eneme kommt für Andy Irving.
74'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
72'
Foul von Adam Karabec (AC Sparta Prag).
72'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon ist 2:1. John Mercado (AC Sparta Prag) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum oben links. Vorbereitet von Matej Rynes mit einer Flanke.
67'
Foul von Adam Karabec (AC Sparta Prag).
67'
Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Corentin Tolisso (Olympique Lyon). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss doch der Ball geht knapp drüber. Man kann Corentin Tolisso die Enttäuschung ansehen.
66'
Adam Karabec (AC Sparta Prag) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Adam Sevínsky verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
65'
Elfmeter für Olympique Lyon. Loïs Openda wurde im Strafraum gefoult.
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63'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon ist 1:1. Matej Rynes (AC Sparta Prag) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Andy Irving.
62'
Ball pariert. Asger Sørensen (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Roman Macek mit einer Flanke.
62'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
61'
Asger Sørensen (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
60'
Vorbeigeschossen. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
58'
Abseits Olympique Lyon. Ainsley Maitland-Niles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abner Vinícius im Abseits.
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57'
Abseits AC Sparta Prag. Andy Irving spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josimar Alcócer im Abseits.
56'
Martin Suchomel (AC Sparta Prag) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Mathys de Carvalho (Olympique Lyon).
55'
Foul von Adam Karabec (AC Sparta Prag).
55'
Mathys de Carvalho (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Asger Sørensen (AC Sparta Prag).
54'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Roman Macek.
53'
Vorbeigeschossen. Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abner Vinícius mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Surovcík.
52'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einer Flanke.
51'
Foul von Adam Karabec (AC Sparta Prag).
51'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Clinton Mata.
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46'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Tanner Tessmann.
46'
Handspiel von Mathys de Carvalho (Olympique Lyon).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
0 : 1
Pech für AC Sparta Prag - Eigentor von Martin Suchomel! Der Spielstand zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
44'
Vorbeigeschossen. John Mercado (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jonatan Braut Brunes.
41'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Surovcík.
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41'
Ball pariert. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles.
40'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Sparta Prag).
39'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
38'
Abseits Olympique Lyon. Ainsley Maitland-Niles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Openda im Abseits.
36'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Clinton Mata.
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33'
Vorbeigeschossen. Adam Sevínsky (AC Sparta Prag) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Roman Macek mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
32'
Roman Macek (AC Sparta Prag) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Corentin Tolisso (Olympique Lyon).
28'
Foul von Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag).
28'
Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke AC Sparta Prag. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
22'
Ball pariert. Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abner Vinícius mit einer Flanke.
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21'
Foul von Adam Sevínsky (AC Sparta Prag).
21'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
VAR Entscheidung: Kein Tor AC Sparta Prag 0-0 Olympique Lyon.
19'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Jonatan Braut Brunes (AC Sparta Prag) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
19'
Abseits AC Sparta Prag. Adam Karabec spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen John Mercado im Abseits.
12'
Abseits AC Sparta Prag. Adam Karabec spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen John Mercado im Abseits.
5'
Vorbeigeschossen. Josimar Alcócer (AC Sparta Prag) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matej Rynes.
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3'
Vorbeigeschossen. Andy Irving (AC Sparta Prag) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Karabec.
2'
Foul von Matej Rynes (AC Sparta Prag).
2'
Clinton Mata (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Sparta Prag und Olympique Lyon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.