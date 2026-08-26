Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 4:0.
93'
Vorbeigeschossen. Mijat Gacinovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Petros Mantalos.
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92'
Ball abgeblockt. Petros Mantalos (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oleksandr Zubkov.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Asen Mitkov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
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90'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
90'
Harold Moukoudi (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Svetoslav Vutsov (Levski Sofia).
89'
Zine (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Zine (AEK Athen).
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87'
Vorbeigeschossen. Mijat Gacinovic (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Zine.
86'
Wechsel AEK Athen. Kervin Arriaga kommt für Razvan Marin.
86'
Wechsel AEK Athen. Mijat Gacinovic kommt für Luka Jovic.
85'
Abseits Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mazire Soula im Abseits.
85'
Ball pariert. David Kusso (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mehdi El Moubarik.
84'
Vorbeigeschossen. Álex Centelles (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
82'
Wechsel Levski Sofia. Asen Mitkov kommt für Serginho.
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81'
Wechsel AEK Athen. Oleksandr Zubkov kommt für Lovro Majer.
81'
Wechsel AEK Athen. Zine kommt für Barnabás Varga.
80'
Ball abgeblockt. Stavros Pilios (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Jovic.
76'
Wechsel Levski Sofia. Mazire Soula kommt für Armstrong Oko-Flex.
75'
Serginho (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
74'
Stavros Pilios (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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74'
Aldair (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Stavros Pilios (AEK Athen).
74'
David Kusso (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Lovro Majer (AEK Athen).
73'
Foul von Gasper Trdin (Levski Sofia).
73'
Razvan Marin (AEK Athen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
72'
Wechsel AEK Athen. Petros Mantalos kommt für Aboubakary Koïta.
71'
Vorbeigeschossen. Gasper Trdin (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Barnabás Varga (AEK Athen).
67'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Gasper Trdin (Levski Sofia).
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66'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).
66'
Ball pariert. David Kusso (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Armstrong Oko-Flex mit einer Flanke.
63'
Wechsel Levski Sofia. Gasper Trdin kommt für Everton Bala.
63'
Wechsel Levski Sofia. David Kusso kommt für Maicon.
63'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Reinaldo.
61'
Ball abgeblockt. Lazaros Rota (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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60'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Dimitrov.
60'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Serafimov.
59'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Álex Centelles.
58'
Vorbeigeschossen. Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Armstrong Oko-Flex.
58'
Ball abgeblockt. Lazaros Rota (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Jovic.
57'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
57'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 4:0. Razvan Marin (AEK Athen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
54'
Elfmeter für AEK Athen. Luka Jovic wurde im Strafraum gefoult.
54'
Aldair verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
52'
Foul von Harold Moukoudi (AEK Athen).
52'
Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Razvan Marin (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
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51'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
50'
Ball pariert. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lazaros Rota.
48'
Vorbeigeschossen. Maicon (Levski Sofia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Serginho.
47'
Ball pariert. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mehdi El Moubarik.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 3:0.
46'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Kaan Kairinen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Harold Moukoudi.
43'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
43'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke Levski Sofia. Die Ecke wurde verursacht von Stavros Pilios.
36'
Vorbeigeschossen. Kristian Dimitrov (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Everton Bala mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
36'
Ball abgeblockt. Reinaldo (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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35'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
35'
Aldair (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Aldair (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Reinaldo.
33'
Foul von Stavros Pilios (AEK Athen).
33'
Mehdi El Moubarik (Levski Sofia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lovro Majer.
30'
Vorbeigeschossen. Lovro Majer (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazaros Rota.
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29'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 3:0. Barnabás Varga (AEK Athen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lovro Majer mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Dimitrov.
28'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Vorbeigeschossen. Everton Bala (Levski Sofia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Serginho mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
24'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
24'
Aldair (Levski Sofia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Razvan Marin (AEK Athen).
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21'
Serginho (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
18'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball pariert. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
15'
Barnabás Varga (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Serginho (Levski Sofia).
14'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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14'
Foul von Aldair (Levski Sofia).
14'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
14'
Aldair (Levski Sofia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 2:0. Barnabás Varga (AEK Athen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Filipe Relvas mit dem Kopf nach einer Ecke.
12'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Aldair.
11'
Ball abgeblockt. Kaan Kairinen (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Foul von Serginho (Levski Sofia).
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Levski Sofia ist 1:0. Luka Jovic (AEK Athen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lazaros Rota mit einer Flanke.
3'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Maicon (Levski Sofia).
1'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Svetoslav Vutsov.
1'
Ball pariert. Lovro Majer (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lazaros Rota.
1'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Mehdi El Moubarik (Levski Sofia).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AEK Athen und Levski Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.