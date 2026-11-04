AEK Athens

Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Eduardo Camavinga (Real Madrid).
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36'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Kervin Arriaga (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte.
34'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Kervin Arriaga (AEK Athen).
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32'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Real Madrid ist 1:1. Jude Bellingham (Real Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Marc Cucurella mit einer Flanke.
28'
Abseits Real Madrid. Vinícius Júnior spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jude Bellingham im Abseits.
28'
Vorbeigeschossen. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
27'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Kervin Arriaga.
27'
Ball abgeblockt. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bernardo Silva.
26'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Cucurella.
25'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Kervin Arriaga (AEK Athen).
23'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Stavros Pilios.
22'
Foul von Eduardo Camavinga (Real Madrid).
22'
Luka Jovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yan Diomande.
19'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
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18'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
18'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mijat Gacinovic.
17'
Foul von Denzel Dumfries (Real Madrid).
17'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Harold Moukoudi.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AEK Athen und Real Madrid ist 1:0. Aboubakary Koïta (AEK Athen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Luka Jovic.
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11'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eduardo Camavinga.
10'
Ball pariert. Harold Moukoudi (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lovro Majer mit einer Flanke.
9'
Foul von Eduardo Camavinga (Real Madrid).
9'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
7'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Kaan Kairinen (AEK Athen).
5'
Ball pariert. Mijat Gacinovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lovro Majer.
4'
Foul von Eduardo Camavinga (Real Madrid).
4'
Mijat Gacinovic (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AEK Athen und Real Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.