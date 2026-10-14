Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 3:4.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 3:4.
95'
Álvaro Carreras (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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95'
Lorenzo Pellegrini (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Álvaro Carreras (Real Madrid).
94'
Vorbeigeschossen. Carlos Espí (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
94'
Foul von Konstantinos Koulierakis (AS Rom).
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94'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball abgeblockt. Rodrigo Mora (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
3 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 3:4. Antonio Rüdiger (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Ecke.
90'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Marten de Roon.
89'
Lorenzo Pellegrini (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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89'
Foul von Lorenzo Pellegrini (AS Rom).
89'
Bernardo Silva (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Donyell Malen (AS Rom).
88'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Ecke.
87'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Niccolò Pisilli.
85'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 3:3. Endrick (Real Madrid) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Ecke.
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85'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
83'
VAR Entscheidung: Tor AS Rom 3-2 Real Madrid (Carlos Espí).
83'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 3:2. Carlos Espí (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Ecke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
83'
Ball pariert. Endrick (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
82'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Pellegrini.
81'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Carlos Espí (Real Madrid).
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81'
Wechsel AS Rom. Konstantinos Koulierakis kommt für Mario Hermoso.
80'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
80'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
78'
Wechsel Real Madrid. Carlos Espí kommt für Yan Diomande.
78'
Wechsel Real Madrid. Álvaro Carreras kommt für Marc Cucurella.
78'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
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77'
Ball abgeblockt. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nahuel Molina.
76'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Pellegrini (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Donyell Malen.
75'
Leonardo Balerdi (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
73'
Ball pariert. Rodrigo Mora (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Donyell Malen.
72'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
72'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Wechsel Real Madrid. Bernardo Silva kommt für Aurélien Tchouaméni.
69'
Wesley (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Wesley (AS Rom).
69'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
68'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Aurélien Tchouaméni.
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64'
Abseits AS Rom. Nahuel Molina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Mora im Abseits.
64'
Wesley (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
63'
Lorenzo Pellegrini (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
63'
Wechsel AS Rom. Leonardo Balerdi kommt für Gianluca Mancini.
63'
Wechsel AS Rom. Lorenzo Pellegrini kommt für Matías Soulé.
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62'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
62'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
62'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
61'
Vorbeigeschossen. Federico Valverde (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
60'
Gianluca Mancini (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
59'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Wechsel Real Madrid. Arda Güler kommt für Denzel Dumfries.
59'
Wechsel Real Madrid. Endrick kommt für Vinícius Júnior.
58'
VAR Entscheidung: Tor AS Rom 3-1 Real Madrid (Donyell Malen).
57'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 3:1. Donyell Malen (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Matías Soulé mit einem Steilpass nach einem Konter.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
55'
Handspiel von Nahuel Molina (AS Rom).
54'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahima Konaté.
53'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
51'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 2:1. Donyell Malen (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
46'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
46'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel AS Rom. Rodrigo Mora kommt für Paulo Dybala.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 1:1.
47'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vinícius Júnior nach einem Konter.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Evan Ndicka (AS Rom).
43'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Wesley nach einer Ecke.
42'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Jude Bellingham.
40'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahima Konaté.
39'
Paulo Dybala (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Foul von Ibrahima Konaté (Real Madrid).
38'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
37'
Foul von Donyell Malen (AS Rom).
37'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Marten de Roon.
33'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Mario Hermoso.
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32'
Vorbeigeschossen. Marc Cucurella (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Thibaut Courtois mit einem langen Ball.
30'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
30'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen (AS Rom).
25'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 1:1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Yan Diomande mit dem Kopf.
24'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paulo Dybala.
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23'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matías Soulé.
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Real Madrid ist 1:0. Marten de Roon (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Matías Soulé.
19'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
19'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Abseits Real Madrid. Denzel Dumfries spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jude Bellingham im Abseits.
17'
Wechsel AS Rom. Niccolò Pisilli kommt für Manu Koné aufgrund einer Verletzung.
17'
Das Spiel läuft wieder.
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16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Manu Koné (AS Rom).
16'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Gianluca Mancini.
13'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham.
12'
Vorbeigeschossen. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nahuel Molina.
7'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
7'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Manu Koné.
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4'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Thibaut Courtois.
4'
Ball pariert. Mario Hermoso (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
3'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahima Konaté.
1'
Vorbeigeschossen. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mario Hermoso mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Rom und Real Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.