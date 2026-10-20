Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 4:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 4:0.
91'
Abseits AS Rom. Leonardo Balerdi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Devyne Rensch im Abseits.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Daniele Ghilardi (AS Rom).
90'
Kenan Bajric (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Ball abgeblockt. Daniele Ghilardi (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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88'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
88'
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Abseits AS Rom. Daniele Ghilardi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Daniele Ghilardi (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
86'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Takác.
86'
Ball pariert. Rodrigo Mora (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
83'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke nach einer Ecke.
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82'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Wimmer.
82'
Wechsel Slovan Bratislava. Kevin Wimmer kommt für Sandro Cruz.
81'
Foul von Daniele Ghilardi (AS Rom).
81'
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Nahuel Molina (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Koulierakis mit einer Flanke.
77'
Wechsel AS Rom. Gianluca Mancini kommt für Marten de Roon.
77'
Wechsel AS Rom. Konstantinos Koulierakis kommt für Mario Hermoso.
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76'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
75'
Cristian Martínez (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte.
72'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Peter Pokorny (Slovan Bratislava).
71'
Vorbeigeschossen. Devyne Rensch (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Leonardo Balerdi mit einem langen Ball.
70'
Ball pariert. Daniele Ghilardi (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Niccolò Pisilli mit einer Flanke.
70'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Cristian Martínez.
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69'
Wechsel Slovan Bratislava. Alexej Maros kommt für Suleiman Camara.
69'
Wechsel Slovan Bratislava. Cristian Martínez kommt für Artur Gajdos.
69'
Wechsel Slovan Bratislava. Alen Mustafic kommt für Rahim Ibrahim.
68'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
68'
Svetozar Markovic (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Suleiman Camara (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Devyne Rensch (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Suleiman Camara (Slovan Bratislava).
63'
Ball pariert. Leonardo Balerdi (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke.
63'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Bajric.
62'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen (AS Rom).
61'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niccolò Pisilli.
59'
Wechsel AS Rom. Devyne Rensch kommt für Wesley.
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59'
Wechsel AS Rom. Santiago Castro kommt für Donyell Malen.
58'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 4:0. Donyell Malen (AS Rom) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
56'
Elfmeter für AS Rom. Wesley wurde im Strafraum gefoult.
56'
César Blackman verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
56'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Bajric.
55'
Wechsel Slovan Bratislava. Alasana Yirajang kommt für Tigran Barseghyan.
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52'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 3:0. Niccolò Pisilli (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Donyell Malen.
51'
Wechsel AS Rom. Matías Soulé kommt für Lorenzo Pellegrini aufgrund einer Verletzung.
51'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Niccolò Pisilli mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lorenzo Pellegrini (AS Rom).
49'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Bajric.
49'
Vorbeigeschossen. Wesley (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Donyell Malen.
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48'
Mario Hermoso (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).
48'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lorenzo Pellegrini.
47'
Abseits Slovan Bratislava. Rahim Ibrahim spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tigran Barseghyan im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Nahuel Molina (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Sandro Cruz (Slovan Bratislava).
44'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
44'
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 2:0. Nahuel Molina (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
39'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lorenzo Pellegrini.
38'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Bajric.
37'
Vorbeigeschossen. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tigran Barseghyan mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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36'
Foul von Lorenzo Pellegrini (AS Rom).
36'
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Abseits AS Rom. Lorenzo Pellegrini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Donyell Malen im Abseits.
35'
Daniele Ghilardi (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Suleiman Camara (Slovan Bratislava).
32'
Vorbeigeschossen. Nahuel Molina (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wesley mit einer Flanke.
29'
Ball pariert. Lorenzo Pellegrini (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Wesley.
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26'
Mario Hermoso (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).
21'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Slovan Bratislava ist 1:0. Mario Hermoso (AS Rom) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Daniele Ghilardi mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
21'
Lorenzo Pellegrini (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).
20'
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) sieht eine Gelbe Karte.
20'
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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18'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
18'
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Wesley (AS Rom).
17'
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Pellegrini (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nahuel Molina mit einer Flanke.
12'
Ecke Slovan Bratislava. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
11'
Foul von Wesley (AS Rom).
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11'
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
10'
Ball abgeblockt. Lorenzo Pellegrini (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
9'
Abseits AS Rom. Mario Hermoso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Donyell Malen im Abseits.
8'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Sandro Cruz.
8'
Ball abgeblockt. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
Werbung
1'
Foul von Daniele Ghilardi (AS Rom).
1'
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Wesley (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von César Blackman (Slovan Bratislava).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Rom und Slovan Bratislava.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.