Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 6:0.
91'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 6:0.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 6:0. Tammy Abraham (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Alysson.
86'
Foul von Bartug Elmaz (Fenerbahçe Istanbul).
86'
João Gomes (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
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85'
Vorbeigeschossen. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nathan Aké.
84'
Ball abgeblockt. Bartug Elmaz (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nélson Semedo.
83'
Vorbeigeschossen. Dorgeles Nene (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Archie Brown mit einer Flanke.
83'
Wechsel Aston Villa. Leon Goretzka kommt für Ross Barkley aufgrund einer Verletzung.
82'
Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
81'
Foul von Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul).
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81'
Ross Barkley (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Pau Torres.
79'
Wechsel Aston Villa. Alejandro Garnacho kommt für Ibrahim Mbaye aufgrund einer Verletzung.
78'
Wechsel Aston Villa. Tammy Abraham kommt für Nicolas Jackson.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ibrahim Mbaye (Aston Villa).
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76'
Ball abgeblockt. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alysson.
76'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
74'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Irfan Can Kahveci spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dorgeles Nene im Abseits.
73'
Wechsel Aston Villa. João Gomes kommt für Johan Manzambi.
73'
Wechsel Aston Villa. Alysson kommt für Boubacar Kamara.
72'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 5:0. Ross Barkley (Aston Villa) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
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69'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Dorgeles Nene kommt für Mason Greenwood.
69'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Romelu Lukaku kommt für Vedat Muriqi.
69'
Wechsel Fenerbahçe Istanbul. Bartug Elmaz kommt für Ismail Yüksek.
68'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 4:0. Ross Barkley (Aston Villa) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
67'
Ismail Yüksek verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
67'
Elfmeter für Aston Villa. Johan Manzambi wurde im Strafraum gefoult.
66'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nélson Semedo.
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65'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolas Jackson mit einem Steilpass nach einem Konter.
65'
Ball abgeblockt. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
62'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
61'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahim Mbaye.
61'
Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
57'
Vorbeigeschossen. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mattéo Guendouzi nach einem Konter.
56'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Archie Brown.
56'
Ball abgeblockt. Matty Cash (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Aké.
55'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Ederson.
55'
Ball pariert. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ross Barkley.
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53'
Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Nicolas Jackson (Aston Villa).
53'
Ball abgeblockt. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Ball pariert. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
51'
Ball pariert. Milan Skriniar (Fenerbahçe Istanbul) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci mit einer Flanke.
50'
Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
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47'
Foul von Ismail Yüksek (Fenerbahçe Istanbul).
47'
Ross Barkley (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 3:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
45'
Ball abgeblockt. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matty Cash mit einem langen Ball.
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44'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
43'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Archie Brown spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oguz Aydin im Abseits.
43'
Ball pariert. Matty Cash (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
42'
Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe Istanbul).
42'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa).
39'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 3:0. Nicolas Jackson (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Ross Barkley.
38'
Vorbeigeschossen. Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
37'
Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
35'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
34'
Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) trifft die Latte mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci mit einem langen Ball.
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32'
Abseits Fenerbahçe Istanbul. Archie Brown spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oguz Aydin im Abseits.
32'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Boubacar Kamara.
31'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 2:0. Nicolas Jackson (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Boubacar Kamara.
30'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Johan Manzambi.
25'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
25'
Ball abgeblockt. Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oguz Aydin.
25'
Archie Brown (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
22'
Vorbeigeschossen. Pau Torres (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Aké.
20'
Abseits Aston Villa. Boubacar Kamara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Jackson im Abseits.
18'
Ball pariert. Mason Greenwood (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oguz Aydin.
17'
Ball pariert. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oguz Aydin mit einem Steilpass.
16'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
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15'
Ball pariert. Vedat Muriqi (Fenerbahçe Istanbul) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci mit einer Flanke.
14'
Ecke Fenerbahçe Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
14'
Ball abgeblockt. Oguz Aydin (Fenerbahçe Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Irfan Can Kahveci.
14'
Nélson Semedo (Fenerbahçe Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul ist 1:0. Johan Manzambi (Aston Villa) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einer Ecke.
12'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
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11'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Aké.
9'
Handspiel von John McGinn (Aston Villa).
8'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
7'
Ball pariert. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Johan Manzambi.
6'
Ross Barkley (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe Istanbul).
5'
Vorbeigeschossen. Ross Barkley (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Victor Lindelöf mit dem Kopf nach einer Ecke.
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5'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nélson Semedo.
3'
Vorbeigeschossen. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aston Villa und Fenerbahçe Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.