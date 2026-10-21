Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 3:1.
94'
Ball abgeblockt. Gianni Stensness (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Askildsen.
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93'
Ball abgeblockt. Peter Christiansen (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simen Kvia-Egeskog.
92'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Amin Cosic (Viking Stavanger).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Ball abgeblockt. Alejandro Garnacho (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
88'
Ball abgeblockt. Amin Cosic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joe Bell.
86'
Tyrone Mings (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Henrik Bjørdal (Viking Stavanger).
86'
Wechsel Viking Stavanger. Essien Bassey kommt für Herman Haugen.
86'
VAR Entscheidung: Tor Aston Villa 3-1 Viking Stavanger (Kristoffer Askildsen).
84'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 3:1. Peter Christiansen (Viking Stavanger) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Kristoffer Askildsen mit einem langen Ball.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
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81'
Vorbeigeschossen. Alejandro Garnacho (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Leon Goretzka nach einer Ecke.
80'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Herman Haugen.
79'
Ball pariert. Alejandro Garnacho (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zion Suzuki mit einem langen Ball.
78'
Abseits Aston Villa. Tyrone Mings spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emiliano Buendía im Abseits.
77'
Ball abgeblockt. Joe Bell (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Henrik Bjørdal.
75'
Wechsel Viking Stavanger. Vetle Auklend kommt für Zlatko Tripic.
75'
Wechsel Viking Stavanger. Amin Cosic kommt für Jesper Daland.
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75'
Wechsel Aston Villa. George Hemmings kommt für Alysson.
72'
Wechsel Aston Villa. Alejandro Garnacho kommt für Ibrahim Mbaye.
72'
Abseits Viking Stavanger. Jesper Daland spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zlatko Tripic im Abseits.
70'
Wechsel Aston Villa. Matty Cash kommt für João Gomes.
70'
Wechsel Aston Villa. Tammy Abraham kommt für Nicolas Jackson.
70'
Wechsel Aston Villa. Leon Goretzka kommt für Ross Barkley.
69'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Simen Kvia-Egeskog.
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67'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
67'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
65'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alysson nach einem Konter.
65'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Pau Torres.
64'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
63'
Wechsel Viking Stavanger. Simen Kvia-Egeskog kommt für Erik Botheim.
63'
Wechsel Viking Stavanger. Henrik Bjørdal kommt für Tobias Moi.
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62'
3 : 0
Pech für Viking Stavanger - Eigentor von Henrik Heggheim! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 3:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
61'
Ball pariert. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tobias Moi.
58'
Foul von Alysson (Aston Villa).
58'
Henrik Heggheim (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von John McGinn mit einem langen Ball nach einem Konter.
57'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
57'
Gianni Stensness (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Ball pariert. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alysson.
55'
Foul von Ibrahim Mbaye (Aston Villa).
55'
Herman Haugen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits Viking Stavanger. Herman Haugen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Peter Christiansen im Abseits.
53'
Ball abgeblockt. Tobias Moi (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke.
52'
Abseits Aston Villa. Nicolas Jackson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ibrahim Mbaye im Abseits.
51'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von João Gomes.
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49'
Ball pariert. Tobias Moi (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Herman Haugen.
48'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von John McGinn.
47'
Ball abgeblockt. Zlatko Tripic (Viking Stavanger) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peter Christiansen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 2:0.
49'
Victor Lindelöf (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Gianni Stensness (Viking Stavanger).
49'
Ball abgeblockt. Jesper Daland (Viking Stavanger) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zlatko Tripic mit einer Flanke.
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49'
Ecke Viking Stavanger. Die Ecke wurde verursacht von Tyrone Mings.
47'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Daland.
47'
Ball abgeblockt. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alysson.
47'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Joe Bell.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Viking Stavanger. Jesper Daland spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Peter Christiansen im Abseits.
44'
João Gomes (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
42'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
41'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoss.
40'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Jesper Daland (Viking Stavanger).
37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 2:0. Emiliano Buendía (Aston Villa) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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35'
VAR Entscheidung: Elfmeter Aston Villa.
34'
Elfmeter für Aston Villa. Alysson wurde im Strafraum gefoult.
34'
Zlatko Tripic verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
32'
Foul von Alysson (Aston Villa).
32'
Erik Botheim (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Henrik Heggheim.
31'
Vorbeigeschossen. Pau Torres (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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31'
Ball pariert. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
30'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Daland.
30'
Ball abgeblockt. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pau Torres.
28'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
27'
João Gomes (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Henrik Heggheim (Viking Stavanger).
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26'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
26'
Ball pariert. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolas Jackson.
24'
Ball pariert. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
23'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Viking Stavanger ist 1:0. Ross Barkley (Aston Villa) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, oben links. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Moi.
22'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Gianni Stensness.
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19'
Tyrone Mings (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
18'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
18'
Tobias Moi (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
16'
Peter Christiansen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball abgeblockt. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Jackson.
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15'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
15'
Peter Christiansen (Viking Stavanger) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
John McGinn (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Kristoffer Askildsen (Viking Stavanger).
12'
Ross Barkley (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Tobias Moi (Viking Stavanger).
11'
Das Spiel läuft wieder.
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9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung João Gomes (Aston Villa).
7'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Emiliano Buendía mit einer Flanke.
6'
Alysson (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Peter Christiansen (Viking Stavanger).
4'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn.
2'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Joe Bell (Viking Stavanger).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aston Villa und Viking Stavanger.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.