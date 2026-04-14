FC Barcelona gegen Atlético – schafft Barça die Aufholjagd im Viertelfinal?

Aus für Lamine Yamal und Barcelona. IMAGO/Pressinphoto

Die Szene des Spiels

Bereits das Hinspiel beendete der FC Barcelona nicht mit elf Spielern. Im Rückspiel gegen Atlético fangen sich die Katalanen wieder einen Platzverweis ein. Erneut ärgern sich die Katalanen über den Entscheid. Eric Garcia stupst Atlético-Stürmer Alexander Sörloth in der 79. Minute von hinten in den Rücken, der Norweger kommt zu Fall. Clement Turpin korrigiert nach Video-Konsultation von Gelb auf Rot. Mit einem Mann weniger auf dem Rasen schaffen es die Katalanen nicht mehr, das geforderte Tor zu erzielen, das die Verlängerung bedeutet hätte.

Die Schlüsselfigur

Fermin Lopez avanciert trotz starker Leistung zum Unglücksraben. Nach dem 2:0 von Barcelona in der 24. Minute spricht eigentlich vieles für die Katalanen. Lopez verpasst kurz darauf aber das 3:0 um Haaresbreite und kriegt bei seinem missglückten Kopfball auch noch den Schuh von Atlético-Goalie Musso ins Gesicht. Lopez muss das Feld blutüberströmt verlassen. Kurz nach der Unterbrechung schockt Atlético Barça mit dem 1:2.

Fermin Lopez wird von den Stollen von Atlético-Keeper Juan Musso voll im Gesicht getroffen. AFP

Das bessere Team

Barcelona, das die 0:2-Hinspiel-Hypothek wettmachen muss, drückt von Anfang an auf das Tempo und spielt sich zahlreiche Chancen heraus, vergibt sie allerdings haufenweise. Nach dem Seitenwechsel sind die Katalanen weniger zwingend, Atlético steht tiefer und macht die Räume enger als noch in Hälfte eins. Die Katalanen kommen nur noch selten zu klaren Chancen.

Eric Garcia sieht in der Schlussphase des Rückspiels gegen Atlético die Rote Karte. IMAGO/AgenciaLOF

Das Tribünengezwitscher

Ähnlich wie bei der Szene, die zur Roten Karte für den FC Barcelona führte, ist auch Barça-Akteur Dani Olmo in der ersten Halbzeit im gegnerischen Strafraum gelegt worden. Bei dieser Szene liess Clement Turpin weiterspielen.

Die Tore

4’ I 0:1 I Lamine Yamal profitiert vor einem Fehler, steht alleine vor dem Atlético-Goal und erwischt Goalie Musso zwischen den Beinen.

24’ I 0:2 I Pass in die Tief: Ferran Torres zieht mit dem linken Fuss ab und bezwingt Musso mit einem Schuss in die entfernte hohe Torecke.

31’ I 1:2 I Blitzsauberer Konter von Atlético. Ademola Lookman läuft über links in den Sechzehner und versenkt nach einem Querpass den Ball im Netz.

So gehts weiter

Atlético Madrid steht im Halbfinal der Champions League und trifft dort auf den Sieger des Viertelfinal-Duells zwischen Arsenal und Sporting Lissabon.