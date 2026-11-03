Atlético de Madrid

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Bayern München ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Bayern München ist 0:2.
93'
Ball pariert. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ademola Lookman.
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92'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
91'
Josip Stanisic (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Abseits FC Bayern München. Sacha Boey spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josip Stanisic im Abseits.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Tom Bischof (FC Bayern München).
89'
Rodrigo Mendoza (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel FC Bayern München. Sacha Boey kommt für Konrad Laimer.
88'
Vorbeigeschossen. Dávid Hancko (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marcos Llorente.
87'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tom Bischof.
86'
Ball pariert. Nathaniel Brown (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kim Min-Jae.
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84'
Abseits FC Bayern München. Manuel Neuer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Harry Kane im Abseits.
81'
Foul von Konrad Laimer (FC Bayern München).
81'
Jan Oblak (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
79'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Tom Bischof (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
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79'
Ball pariert. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan David.
79'
Vorbeigeschossen. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Wechsel FC Bayern München. Kim Min-Jae kommt für Alphonso Davies.
78'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Michael Olise.
75'
Wechsel Atlético Madrid. Jonathan David kommt für Julián Alvarez.
75'
Wechsel Atlético Madrid. Rodrigo Mendoza kommt für Pablo Barrios.
74'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Bayern München ist 0:2. Konrad Laimer (FC Bayern München) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Harry Kane.
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73'
Ball pariert. Dayot Upamecano (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
70'
Abseits FC Bayern München. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Harry Kane im Abseits.
70'
Ball abgeblockt. Michael Olise (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonathan Tah.
69'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tom Bischof.
68'
Handspiel von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
68'
Wechsel FC Bayern München. Nathaniel Brown kommt für Lennart Karl.
67'
Vorbeigeschossen. Konrad Laimer (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michael Olise mit einem langen Ball nach einem Konter.
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66'
Ball pariert. Marcos Llorente (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez mit einem Steilpass.
64'
Vorbeigeschossen. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alphonso Davies nach einer Ecke.
63'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Grimaldo.
59'
Wechsel Atlético Madrid. Ademola Lookman kommt für Alexander Sørloth.
59'
Wechsel Atlético Madrid. Koke kommt für Robin Le Normand.
59'
Wechsel Atlético Madrid. Lee Kang-In kommt für Álex Baena.
59'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
56'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) sieht eine Gelbe Karte.
54'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Bayern München ist 0:1. Lennart Karl (FC Bayern München) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
54'
Ball abgeblockt. Tom Bischof (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
52'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tom Bischof nach einem Konter.
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51'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Giuliano Simeone.
49'
Joshua Kimmich (FC Bayern München) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
46'
Ball pariert. Joshua Kimmich (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Michael Olise.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und FC Bayern München ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Bayern München. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Llorente.
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39'
Alphonso Davies (FC Bayern München) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
38'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
36'
Vorbeigeschossen. Josip Stanisic (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lennart Karl.
34'
Ball abgeblockt. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alphonso Davies.
34'
Vorbeigeschossen. Alphonso Davies (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Konrad Laimer mit einer Flanke.
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30'
Manuel Neuer (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
27'
Vorbeigeschossen. Harry Kane (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Konrad Laimer.
27'
Ball abgeblockt. Josip Stanisic (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lennart Karl.
26'
Foul von Dayot Upamecano (FC Bayern München).
26'
Alexander Sørloth (Atlético Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball abgeblockt. Pablo Barrios (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Sørloth.
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24'
Vorbeigeschossen. Konrad Laimer (FC Bayern München) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michael Olise.
23'
Vorbeigeschossen. Lennart Karl (FC Bayern München) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Harry Kane.
21'
Abseits FC Bayern München. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Konrad Laimer im Abseits.
20'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giuliano Simeone nach einem Konter.
17'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Robin Le Normand (Atlético Madrid).
15'
Harry Kane (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
14'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Tah.
14'
Ball abgeblockt. Pablo Barrios (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dávid Hancko.
14'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Josip Stanisic.
13'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Dayot Upamecano.
11'
Handspiel von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
10'
Michael Olise (FC Bayern München) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid).
2'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlético Madrid und FC Bayern München.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.