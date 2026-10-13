Atlético de Madrid

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Manchester United ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Manchester United ist 2:0.
95'
Ball abgeblockt. Harry Maguire (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Dalot.
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93'
Abseits Manchester United. Mason Mount spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Harry Maguire im Abseits.
93'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Jan Oblak.
93'
Ball pariert. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joshua Zirkzee.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Robin Le Normand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Joshua Zirkzee (Manchester United).
89'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
89'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Morten Hjulmand (Atlético Madrid).
89'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Robin Le Normand (Atlético Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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88'
Foul von Robin Le Normand (Atlético Madrid).
88'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Atlético Madrid. Robin Le Normand kommt für Giuliano Simeone.
87'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
87'
Lisandro Martínez (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Jonathan David (Atlético Madrid).
82'
Mason Mount (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Morten Hjulmand.
80'
Wechsel Manchester United. Matheus Cunha kommt für Bruno Fernandes.
80'
Wechsel Manchester United. Harry Maguire kommt für Ayden Heaven.
79'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Manchester United ist 2:0. Ademola Lookman (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einem Konter.
79'
Ball pariert. Jonathan David (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alejandro Grimaldo.
78'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
78'
Ayden Heaven (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Abseits Atlético Madrid. Marcos Llorente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dávid Hancko im Abseits.
74'
Leny Yoro (Manchester United) sieht die Rote Karte.
72'
VAR Entscheidung: Karte geändert Leny Yoro (Manchester United).
72'
Jonathan David (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Leny Yoro (Manchester United).
71'
Wechsel Atlético Madrid. Morten Hjulmand kommt für Julián Alvarez.
71'
Wechsel Atlético Madrid. Ademola Lookman kommt für Álex Baena.
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70'
Bruno Fernandes (Manchester United) trifft die Latte mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel. Vorbereitet von Amad Diallo nach einer Ecke.
70'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Giuliano Simeone.
69'
Ball pariert. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diogo Dalot.
66'
Wechsel Manchester United. Amad Diallo kommt für Marcus Rashford.
66'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Carlos Baleba.
66'
Wechsel Manchester United. Joshua Zirkzee kommt für Youri Tielemans.
65'
Ball pariert. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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64'
Jonathan David (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
61'
Foul von Johnny Cardoso (Atlético Madrid).
61'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Atlético Madrid. Jonathan David kommt für Lee Kang-In.
60'
Wechsel Atlético Madrid. Marc Pubill kommt für Pablo Barrios.
60'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Johnny Cardoso.
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58'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
57'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einem langen Ball nach einem Konter.
55'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Lisandro Martínez.
54'
Julián Alvarez (Atlético Madrid) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Pablo Barrios mit einem langen Ball.
52'
Marcus Rashford (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Marcus Rashford (Manchester United).
50'
Abseits Manchester United. Carlos Baleba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Rashford im Abseits.
49'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Marcus Rashford (Manchester United).
48'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
48'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Manchester United ist 1:0.
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47'
Vorbeigeschossen. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Johnny Cardoso (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Youri Tielemans (Manchester United).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
VAR Entscheidung: Kein Tor Atlético Madrid 1-0 Manchester United.
43'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Johnny Cardoso (Atlético Madrid) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
43'
Handspiel von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
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42'
Vorbeigeschossen. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pablo Barrios.
40'
Lee Kang-In (Atlético Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Ayden Heaven (Manchester United).
36'
Johnny Cardoso (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Andrey Santos (Manchester United).
31'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Marcus Rashford (Manchester United).
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30'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Lisandro Martínez.
29'
Foul von Lee Kang-In (Atlético Madrid).
29'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
27'
Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
25'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
25'
Ball pariert. Carlos Baleba (Manchester United) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einer Flanke.
24'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Jan Oblak.
24'
Ball pariert. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Youri Tielemans.
20'
Foul von Álex Baena (Atlético Madrid).
20'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lisandro Martínez mit einem Steilpass.
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12'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Marcos Llorente.
12'
Ball abgeblockt. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youri Tielemans.
7'
Ball abgeblockt. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giuliano Simeone.
7'
Ball pariert. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Álex Baena mit einem langen Ball.
4'
Marcos Llorente (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Ayden Heaven (Manchester United).
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atlético Madrid und Manchester United ist 1:0. Pablo Barrios (Atlético Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Álex Baena.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atlético Madrid und Manchester United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.