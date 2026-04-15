Bayern München im Halbfinal – 7-Tore-Spektakel gegen Real Madrid

Luis Diaz nach dem 3:3 kurz vor Schluss: Der Kolumbianer schiesst Bayern in einem spektakulären Spiel in den Halbfinal. IMAGO/Ulrich Wagner

Die Szene des Spiels

Es ist die passende Krönung für diesen Fussballabend, der beim neutralen Zuschauer Gänsehaut auslöst. Jamal Musiala legt in der 89. Minute mit der Hacke auf Teamkollege Luis Diaz ab, der das 3:3 erzielt und Bayern München mit einem traumhaften Schlenzer in den Halbfinal der Champions League schiesst.

Die Schlüsselfigur

Manuel Neuer war der Held im Hinspiel, im Rückspiel ist er ausschlaggebend dafür, dass sich ein offener Schlagabtausch entwickelt und Real Madrid an die Wende glaubt. Zweimal patzt der 40-Jährige in der ersten Hälfte. Da die Bayern-Legende und sein Team aber dennoch im Halbfinal stehen, interessiert das morgen wohl niemanden mehr.

Manuel Neuer sieht in der ersten Hälfte zweimal nicht gut aus. IMAGO/Matthias Koch

Das bessere Team

Einen Besseren in diesem Offensivspektakel auszuwählen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Beide Teams strotzen vor Spielfreude, haben andauernd den Vorwärtsgang drin, kombinieren sich Chancen en masse heraus. Kurz: Von beiden Giganten eine Lehrstunde für jeden Fussballliebhaber auf dieser Welt.

Das Tribünengezwitscher

Gleich mehrere Schiedsrichter-Entscheide erzürnten die Bayern. Konrad Laimers Foulspiel in der 27. Minute führte zu einem Freistoss, den Arda Güler zum 2:1 für Real Madrid verwandelte. Nur: Bei Laimers Intervention gegen Brahim Diaz handelte es sich nicht um ein Foulspiel, sondern einer klaren Schwalbe. Auch vor dem 2:3 monierten die Münchner ein Foulspiel. Antonio Rüdiger teilte in Eishockey-Manier gegen Josip Stanisic aus. Slavko Vincic liess weiterlaufen.

Die Tore

1’ I 0:1 I Nach 37 Sekunden zappelt das Netz ein erstes Mal: Manuel Neuer spielt einen katastrophalen Fehlpass in die Füsse von Arda Güler, der ins leere Tor trifft.

6’ I 1:1 I Bayern antwortet. Aleksander Pavlovic trifft nach einem Corner von Joshua Kimmich per Kopf. Real-Goalie Lunin sieht nicht gut aus.

29’ I 1:2 I Neuer wird von Arda Güler getürkt. Der Fussballkünstler trifft per Freistoss. Wie die ersten beiden Treffer, schien auch dieser Abschluss nicht unhaltbar.

38’ I 2:2 I Weiter gehts mit dem Toreschiessen. Ein einziger Pass hebelt die komplette Defensive der Madrilenen aus. Harry Kane hat leichtes Spiel und trifft souverän aus rund 10 Metern.

Fussballherz, was willst du mehr? Michael Olise erzielte ein wunderbarer Treffer im 7-Tore-Spektakel. IMAGO/Kirchner-Media

42’ I 2:3 I Bayern greift an, Real Madrid kontert. Und wie! Der Ball kommt über drei Stationen zu Kylian Mbappé, der Manuel Neuer keine Chance lässt.

89' I 3:3 I Jamal Musiala legt per Hacke ab, Luis Diaz trifft per Schlenzer.

91' I 4.3 I Michael Olise setzt noch einen drauf. Auch er trifft mit einem traumhaften Schlenzer. Der Ball fliegt per Innenpfosten in die Maschen.

So gehts weiter

Im Halbfinal trifft der glückliche Sieger von heute auf den letztjährigen Champions-League-Sieger PSG.