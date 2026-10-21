Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Feyenoord Rotterdam ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Feyenoord Rotterdam ist 1:0.
95'
Vorbeigeschossen. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einem Konter.
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92'
Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Nelson Deossa (Betis Sevilla).
92'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Riquelme mit einem Steilpass.
92'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tobias van den Elshout kommt für Oussama Targhalline.
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91'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Oussama Targhalline.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
89'
Marc Bartra (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam).
88'
Dani Ceballos (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball pariert. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ángel Ortiz mit einer Flanke.
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87'
Foul von Givairo Read (Feyenoord Rotterdam).
87'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Gaoussou Diarra (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
86'
Ball abgeblockt. Sem Steijn (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mika Mármol mit einer Flanke.
86'
Vorbeigeschossen. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sem Steijn mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
86'
Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla).
85'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Mika Mármol.
85'
Ball abgeblockt. Nelson Deossa (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovani Lo Celso.
82'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Sem Steijn kommt für Luciano Valente.
82'
Wechsel Betis Sevilla. Ángel Ortiz kommt für Héctor Bellerín.
82'
Ball abgeblockt. Marc Roca (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovani Lo Celso mit einer Flanke.
81'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Tsuyoshi Watanabe.
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80'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Troy Parrott.
80'
Wechsel Betis Sevilla. Giovani Lo Celso kommt für Isco.
79'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Gaoussou Diarra kommt für Charles Vanhoutte.
79'
Wechsel Feyenoord Rotterdam. Tsuyoshi Watanabe kommt für Jeremiah St. Juste.
78'
Ball pariert. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
76'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Natan.
76'
Ball abgeblockt. Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anis Hadj Moussa.
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74'
Ball pariert. Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marc Roca.
73'
Ball abgeblockt. Javi López (Feyenoord Rotterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luciano Valente mit dem Kopf.
72'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Marc Bartra.
69'
Abseits Betis Sevilla. Álvaro Valles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Troy Parrott im Abseits.
67'
Abseits Betis Sevilla. Isco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Riquelme im Abseits.
64'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
64'
Marc Roca (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Wechsel Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme kommt für Antony.
64'
Wechsel Betis Sevilla. Dani Ceballos kommt für Pablo Fornals.
63'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einem Steilpass.
59'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Feyenoord Rotterdam ist 1:0. Isco (Betis Sevilla) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
58'
Jeremiah St. Juste verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
58'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Isco.
54'
Vorbeigeschossen. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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53'
Ball pariert. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marc Roca.
52'
Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Isco (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Charles Vanhoutte (Feyenoord Rotterdam).
51'
Foul von Antony (Betis Sevilla).
51'
Luciano Valente (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Das Spiel läuft wieder.
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49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeremiah St. Juste (Feyenoord Rotterdam).
49'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Roca.
47'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Antony.
46'
Ball pariert. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Givairo Read.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Betis Sevilla und Feyenoord Rotterdam ist 0:0.
46'
Ball abgeblockt. Oussama Targhalline (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luciano Valente.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Vorbeigeschossen. Gjivai Zechiël (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Javi López.
42'
Foul von Isco (Betis Sevilla).
42'
Javi López (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Feyenoord Rotterdam. Die Ecke wurde verursacht von Natan.
40'
Vorbeigeschossen. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Charles Vanhoutte.
37'
Foul von Antony (Betis Sevilla).
37'
Javi López (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Ball pariert. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Oussama Targhalline.
35'
Ball abgeblockt. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Roca.
33'
Ball pariert. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Antony.
30'
Abseits Feyenoord Rotterdam. Javi López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nacho Ferri im Abseits.
29'
Ball pariert. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Troy Parrott mit dem Kopf.
29'
Ball pariert. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antony.
29'
Vorbeigeschossen. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Fran García mit einer Flanke nach einer Ecke.
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28'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Javi López.
27'
Ball abgeblockt. Isco (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antony.
27'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli nach einem Konter.
27'
Ball abgeblockt. Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Givairo Read.
26'
Ball abgeblockt. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isco mit einer Flanke.
25'
Marc Bartra (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam).
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24'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Troy Parrott.
21'
Handspiel von Isco (Betis Sevilla).
20'
Foul von Troy Parrott (Betis Sevilla).
20'
Jeremiah St. Juste (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Antony (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Mika Mármol (Feyenoord Rotterdam).
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10'
Ball pariert. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
8'
Foul von Marc Bartra (Betis Sevilla).
8'
Nacho Ferri (Feyenoord Rotterdam) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Antony (Betis Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Javi López (Feyenoord Rotterdam).
6'
Ball pariert. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke.
3'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Givairo Read (Feyenoord Rotterdam).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Betis Sevilla und Feyenoord Rotterdam.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.