Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Levski Sofia ist 1:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Levski Sofia ist 1:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel FK Borac Banja Luka. David Vukovic kommt für Stefan Savic.
88'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Dani Romera kommt für Luka Juricic.
83'
Wechsel Levski Sofia. Álex Centelles kommt für Everton Bala.
83'
Wechsel Levski Sofia. Christian Makoun kommt für Serginho.
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67'
Wechsel Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez kommt für Reinaldo.
64'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Amar Milak kommt für Damir Hrelja.
64'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Ante Roguljic kommt für Matej Deket.
60'
Sandi Ogrinec (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Wechsel Levski Sofia. Mehdi El Moubarik kommt für Nikola Serafimov.
55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Levski Sofia ist 1:1. Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Serginho.
45'
Wechsel Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex kommt für David Kusso.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Levski Sofia ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FK Borac Banja Luka und Levski Sofia ist 1:0. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
7'
Nikola Serafimov (Levski Sofia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Borac Banja Luka und Levski Sofia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.