Gregor Kobel und Co. können durchatmen: Die Borussen standen unter Druck, bringen sich mit dem Sieg gegen Betis aber wieder in eine komfortable Rolle. Dabei verliert der BVB früh Starstürmer Serhou Guirassy. Der Guineer muss wegen muskulärer Probleme noch in der ersten Hälfte vom Rasen. Zuerst will der Stürmer weiterspielen, dann nimmt ihn Trainer Kovac zur Seite und wechselt ihn aus.

Konstantinos Karetsas jubelt über den Siegtreffer gegen Betis. AFP

Ersatzmann Konstantinos Karetsas – eben erst von einer Verletzung zurückgekehrt – ersetzt den Stürmer Guirassy bestens. Der Grieche schlüpft in die Rolle des Torjägers und erzielt mit einem Flachschuss in der Schlussphase das Siegtor zum 2:1 (72.).

Die Citizens treten nicht gerade mit Rückenwind in Leipzig an. Zuletzt gab es zwei Liga-Pleiten in Folge. Gegen die Sachsen will man nun unbedingt zurück in die Erfolgsspur finden. Es ist eine attraktive Partie, die einem in Leipzig geboten wird – die Hausherren bieten dem Premier-League-Giganten ordentlich Paroli. Castello Lukeba bringt durch ein Eigentor City zunächst in Front, Leipzig schlägt aber kurz nach der Pause durch Ridle Baku zurück.

Da lacht er: Erling Haaland schiesst City zum Sieg. AFP

Wenig später schiesst Enzo Fernández die Engländer aber wieder in Front. Leipzig will sich überhaupt nicht geschlagen geben – 61. Minute 2:2 durch Antonio Nusa! Aber Manchester City hat bekanntlich ein norwegisches Ass im Ärmel. Superstürmer Erling Haaland sticht auch gegen die roten Bullen. In der 78. Minute verwertet er eine Flanke zum 3:2-Siegtreffer seiner Skyblues.

Die gute Nachricht zuerst: Immerhin dürfen die beiden Schweizer Youngster Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic mit Brügge über weitere drei Punkte in der Champions League jubeln. Die schlechte Nachricht: Keiner der beiden kommt zum Einsatz.

Aus Schweizer Sicht läuft einzig Yann Sommer auf, der mit mehreren Paraden dafür sorgt, dass Brügge am Ende mit drei Punkten nach Hause fährt. Lebensversicherung Nicolò Tresoldi (22) schiesst die Belgier in der ersten Hälfte auf die Siegerstrasse. Carlos Forbs sorgt in der zweiten Hälfte für den zweiten Treffer für die Belgier.

Porto kam bisher in der Champions League noch überhaupt nicht auf Touren. Noch keinen einzigen Punkt konnte das Team aus dem Norden in der Königsklasse holen. Gegen Napoli ist man nun gewillt, das zu ändern. Die Partie beginnt vielversprechend für Porto, Jan Bednarek schiesst die Drachen in Front.

Danach wacht aber auch Napoli auf. Kurz vor der Pause gelingt Scott McTominay der Ausgleich. Davon lässt sich Porto aber nicht beeindrucken. Gabri Veiga stellt in der 71. Minute die Führung wieder her. Dann läuft alles für die Portugiesen. Jakub Kiwior stellt in der Schlussphase auf 3:1, in der Nachspielzeit macht Samu Aghehowa per Penalty den Deckel endgültig drauf.

Die Mannschaft vom malerischen Comersee begeistert weiter. Gegen Lens gewinnt Como gleich mit 9:1! Anastasios Douvikas gelingt ein Dreierpack, Nico Paz glänzt mit einem Tor und zwei Vorlagen und daneben treffen auch noch Lucas Da Cunha, Marc Kempf, Mattia Liberali und Martin Baturina. Der sehenswerte Volley-Treffer der Franzosen zum zwischenzeitlichen 1:7 ist nur Resultatkosmetik.

Historisch: Como feiert den höchsten Auswärtssieg in der Geschichte der Champions League. AFP

In der Nachspielzeit folgt tatsächlich noch der Rekord-Treffer. Matteo Papaccioli erzielt in der Nachspielzeit das 9:1. Noch nie gewann eine Mannschaft in der Champions League auswärts mit neun Toren. Liverpool und Real Madrid gewannen beide einst 8:0, darum ist der überragende Triumph Comos kein absoluter Tor-Rekord bei einem Sieg in der Champions League.

Einzig gegen die Bayern mussten die Gunners Punkte abgeben. Gegen Slavia Prag müssen die Engländer aber letztlich noch zittern, weil Wiktor Nowak Goalie David Raya in der 90. Minute kalt erwischt. Die drei heissen Minuten übersteht das Team von Mikel Arteta aber schadlos.

Zwei Heimspiele, vier Punkte: Im hohen Norden wird gefeiert. Nachdem Stavanger den Bayern zuletzt einen Punkt abgeluchst hat, siegen sie gegen Sabah FK aus Aserbaidschan. Spielentscheidend ist die Rote Karte in der Schlussphase gegen Sabah. McCarthy geht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und sieht nach VAR-Konsultation Rot.