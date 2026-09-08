Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 3:2.
96'
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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96'
Foul von Nicolas Pepe (FC Villarreal).
95'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Joane Gadou.
95'
Ball abgeblockt. Renato Veiga (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Foul von Kauã Prates (Borussia Dortmund).
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94'
Gerard Moreno (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
3 : 2
Pech für Borussia Dortmund - Eigentor von Serhou Guirassy! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 3:2. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor flach ins Netz.
93'
Ball pariert. Nicolas Pepe (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
92'
Handspiel von Kauã Prates (Borussia Dortmund).
91'
Foul von Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).
91'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Abseits Borussia Dortmund. Julian Ryerson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fábio Silva im Abseits.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jobe Bellingham.
85'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 3:1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
83'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Elfmeter für Borussia Dortmund. Serhou Guirassy wurde im Strafraum gefoult.
83'
Santiago Mouriño verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
83'
Wechsel FC Villarreal. Gerard Moreno kommt für Pau Navarro.
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83'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
82'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kauã Prates.
82'
Wechsel Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka kommt für Ethan Nwaneri.
82'
Wechsel Borussia Dortmund. Kauã Prates kommt für Maximilian Beier.
80'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 2:1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Fábio Silva.
79'
Ball abgeblockt. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Alassane Diatta (FC Villarreal).
78'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Santiago Mouriño.
77'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Pau Navarro.
76'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
76'
Ball pariert. Fábio Silva (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
75'
Wechsel Borussia Dortmund. Fábio Silva kommt für Felix Nmecha.
75'
Wechsel Borussia Dortmund. Jobe Bellingham kommt für Marcel Sabitzer.
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75'
Wechsel FC Villarreal. Alassane Diatta kommt für Tajon Buchanan.
74'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maximilian Beier.
74'
Vorbeigeschossen. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcel Sabitzer mit einer Flanke.
72'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Pau Navarro.
72'
Ball abgeblockt. Joey Veerman (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Abseits FC Villarreal. Renato Veiga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Georges Mikautadze im Abseits.
69'
Ball pariert. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Georges Mikautadze mit einem langen Ball.
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68'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
68'
Ball pariert. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
66'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 1:1. Santiago Mouriño (FC Villarreal) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Georges Mikautadze mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gregor Kobel (Borussia Dortmund).
65'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Gregor Kobel.
64'
Ball pariert. Santi Comesaña (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolas Pepe.
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64'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Serhou Guirassy.
64'
Ball abgeblockt. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Pepe.
63'
Foul von Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund).
63'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Waldemar Anton.
62'
Ball abgeblockt. Nicolas Pepe (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Freeman mit einem langen Ball.
59'
Wechsel FC Villarreal. Nicolas Pepe kommt für Nathan Saliba.
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59'
Wechsel FC Villarreal. Alberto Moleiro kommt für Tani Oluwaseyi.
58'
Vorbeigeschossen. Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Tajon Buchanan mit einer Flanke.
57'
Maximilian Beier (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Santiago Mouriño (FC Villarreal).
56'
Ball abgeblockt. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Foul von Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
54'
Nathan Saliba (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund).
54'
Alex Freeman (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
1 : 0
Pech für FC Villarreal - Eigentor von Renato Veiga! Der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
51'
Ball abgeblockt. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Felix Nmecha.
48'
Abseits FC Villarreal. Santi Comesaña spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alex Freeman im Abseits.
47'
Foul von Maximilian Beier (Borussia Dortmund).
47'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Vorbeigeschossen. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcel Sabitzer.
45'
Wechsel FC Villarreal. Alex Freeman kommt für Sergi Cardona.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal ist 0:0.
47'
Foul von Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).
47'
Santiago Mouriño (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcel Sabitzer mit einer Flanke.
46'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
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46'
Ball pariert. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball abgeblockt. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Serhou Guirassy.
43'
Ball abgeblockt. Ethan Nwaneri (Borussia Dortmund) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcel Sabitzer.
42'
Sergi Cardona (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
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41'
Ball pariert. Tajon Buchanan (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Santiago Mouriño.
40'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
40'
Renato Veiga (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Renato Veiga.
38'
Pau Navarro (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
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38'
Waldemar Anton (Borussia Dortmund) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Waldemar Anton (Borussia Dortmund).
37'
Georges Mikautadze (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
36'
Tajon Buchanan (FC Villarreal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Pape Gueye.
34'
Ball abgeblockt. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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32'
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
32'
Joey Veerman (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
31'
Foul von Joey Veerman (Borussia Dortmund).
31'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
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29'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Tajon Buchanan (FC Villarreal).
27'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Wechsel Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri kommt für Konstantinos Karetsas aufgrund einer Verletzung.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
18'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Svensson.
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16'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
15'
Vorbeigeschossen. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tajon Buchanan mit einer Flanke.
11'
Foul von Felix Nmecha (Borussia Dortmund).
11'
Santi Comesaña (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Maximilian Beier (Borussia Dortmund) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Serhou Guirassy.
6'
Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Nathan Saliba (FC Villarreal).
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5'
Ecke Borussia Dortmund. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
5'
Abseits FC Villarreal. Sergi Cardona spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tani Oluwaseyi im Abseits.
4'
Foul von Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund).
4'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Pau Navarro (FC Villarreal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tajon Buchanan mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Svensson.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Borussia Dortmund und FC Villarreal.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.